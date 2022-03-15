Казанских предпринимателей не будут штрафовать за нарушение правил благоустройства

Мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса в части соблюдения городских правил благоустройства ввели власти Казани. Такое решение принято на сегодняшнем заседании антикризисного штаба, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Представителей малого и среднего бизнеса не будут штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, которые не несут рисков для жизни и здоровья горожан», — говорится в сообщении.

Аналогичная мера поддержки была введена в Казани в период пандемии коронавирусной инфекции. В 2020 году сумма штрафов за нарушение правил благоустройства могла составить почти 91,5 млн рублей, в прошлом году — 117 млн рублей. О сроках возобновления проверок городские власти проинформируют дополнительно.

Напомним, в Казани создан антикризисный штаб, в рамках которого в ближайшее время состоятся встречи с предпринимателями, посещение предприятий. Одно из первых заседаний штаба прошло сегодня на заводе «Нэфис Косметикс», руководство которого заверило, что может обеспечить продукцией не только Татарстан, но и всю Россию.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики.

Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

23 февраля руководство самопровозглашенных Луганской и Донецких республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.