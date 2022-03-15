«Нэфис косметикс» заявил, что может обеспечить продукцией всю Россию

На заводе «Нэфис косметикс» состоялось выездное заседание антикризисного штаба Казани. Его участники обсудили текущую работу и планы завода, а также импортозамещение и другие меры, предпринимаемые для обеспечения устойчивости производства и сохранения рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Гендиректор предприятия Дина Лаврикова сообщила, что завод выпускает более 600 наименований продукции, обеспечивающей нужды жителей России: стиральные порошки, средства для мыться посуды и другие товары.

«Для обеспечения конкурентоспособности предприятия значительные средства мы вкладываем в модернизацию производства, на эти цели в 2021 году „Нэфис Косметикс“ направил свыше 600 миллионов рублей. Благодаря этому компания сегодня динамично развивается: в прошлом году рост производства продукции составил 29%», — отметила она.

Лаврикова подчеркнула, что «Нэфис» не планирует сокращать штаб сотрудников, наоборот, рассматривается возможность привлечения дополнительных специалистов. «У нас есть запас по производственным мощностям, и если потребуется, то за счет огромного опыта в оперативной реализации инвестиционных проектов мы сможем обеспечить бытовой химией не только Татарстан, но и всю страну», — заявила она.

По данным гендиректора предприятия, в 2021 году производительность завода повысилась почти на четверть — 24%, также удалось на 14% поднять зарплату его сотрудников.

«У нас в республике создан развитый нефтехимический кластер, что дает возможности для налаживания поставок определенных видов сырья с предприятий республики. Мы уверены, что промышленность Казани и Татарстана имеет запас прочности. Импортозамещение должно быть обеспечено в самое ближайшее время», — отметил на это мэр Казани Ильсур Метшин, участвовавший заседании.

В заключение Лаврикова подчеркнула, что в ближайшее время на «Нэфис косметикс» будет проведено сырьевое импортозамещение.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики.