Казанский метрополитен за 16 лет перевез почти 340 млн пассажиров

Казанский метрополитен за 16 лет своей работы перевез 339 900 965 пассажиров. Об этом в День метрополитена и работников метро сообщает мэрия столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

Первый участок казанского метро «Кремлевская» — «Горки» открылся 27 августа 2005 года, он состоял из пяти станций. Сейчас метрополитен включает одну линию из 11 станций, ее длина составляет 16,8 километра.

За одну смену электропоезд выполняет девять кругов — это 18 заездов от одной конечной станции до другой.

Вторая линия Казанского метрополитена должна соединить пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый ее участок длиной 5,37 километра будет включать четыре станции.

Название для новых станций метро были определены голосованием. Сейчас проводится конкурс на лучший интерьер для этих станций, прием работ продлен.