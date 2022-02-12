В Казани завершилось голосование по выбору названий для новых станций метро

Фото: архив ИА «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В Казани завершился опрос по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. Голосование проходило с 7 по 11 февраля на сайте мэрии столицы Татарстана, участие в нем приняли 5414 человек.

В итоге большинство казанцев предложили назвать станцию метро на пересечении улиц Фучика и Зорге «100-летие ТАССР», а станцию на пересечении улиц Фучика и Завойского — «Академической».

Для станции метро на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском жители столицы Татарстана выбрали название «Зилант», а для станции у ТЦ «Мега» — «Тулпар».

Первый этап опроса был проведен еще в прошлом году, когда все желающие могли предложить свои варианты названий. Затем состоялся круглый стол, где их обсудили эксперты — краеведы, архитекторы, культурологи и другие специалисты. «Наиболее популярные варианты названий прошли на второй этап опроса», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Вторая линия Казанского метрополитена должна соединить пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый ее участок длиной 5,37 километра будет включать четыре станции. Их рабочие названия — «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».