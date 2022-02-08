В Казани начался второй этап голосования по выбору названий станций метро

Фото: архив ИА «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В Казани начался второй этап опроса по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. Один из предложенных вариантов для каждой станции казанцы могут выбрать на портале мэрии столицы Татарстана.

«Первый этап опроса был проведен весной прошлого года, тогда все желающие могли предложить свои варианты названий. Наиболее популярные варианты обсудили эксперты. Предложенные казанцами и рассмотренные экспертами варианты наименования теперь выставлены на интернет-голосование. Окончательное решение будет принято по результатам второго этапа опроса», – говорится в сообщении.

Так, станцию метро на пересечении улиц Фучика и Зорге предлагается назвать «100-летие ТАССР», «Дубравная-2» или «Кул Гали». Для станции метро на пересечении улиц Фучика и Завойского можно выбрать названия «Академика Завойского», «10-й микрорайон», «Парковая», «Академическая» или «Научная».



Для станции метро на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском предложены варианты названий «Азино», «Дуслык», «Чишмяле» и «Зилант». А станция возле ТЦ «Мега» может получить названия «Тулпар», «Альберта Камалеева» или «Яратам».



Вторая линия метрополитена соединит Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский районы Казани. Первый участок протяженностью 5,37 км включает четыре станции под рабочими названиями «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».