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Транспорт
11 мая 2022  06:15

В Казани продлен прием работ на лучший интерьер для станций новой линии метро

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Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучшую концепцию интерьеров общественных зон станций второй линии Казанского метрополитена продлили до 5 июня. 

«Прием конкурсных предложений с 2 мая по 5 июня», — сказано на сайте Института развития города. 

Ранее участники могли представить свои работы до 29 мая, а победителей должны были объявить 3 июня. 

Согласно положению конкурса, авторам надо представить дизайнерские и архитектурные решения по оформлению кассовых залов, пассажирской платформы, зоны эскалаторов и лестниц, павильонов над лестничными сходами, павильонов подъемных платформ для маломобильных групп, а также разработать систему навигации. По каждой станции будет определен победитель, общий призовой фонд составляет 500 тыс. рублей.

#казанский метрополитен
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