В Казани продлен прием работ на лучший интерьер для станций новой линии метро

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучшую концепцию интерьеров общественных зон станций второй линии Казанского метрополитена продлили до 5 июня.

«Прием конкурсных предложений с 2 мая по 5 июня», — сказано на сайте Института развития города.

Ранее участники могли представить свои работы до 29 мая, а победителей должны были объявить 3 июня.

Согласно положению конкурса, авторам надо представить дизайнерские и архитектурные решения по оформлению кассовых залов, пассажирской платформы, зоны эскалаторов и лестниц, павильонов над лестничными сходами, павильонов подъемных платформ для маломобильных групп, а также разработать систему навигации. По каждой станции будет определен победитель, общий призовой фонд составляет 500 тыс. рублей.