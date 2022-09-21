Казанский Кремль: «Задачи по частичной мобилизации будут выполнены в намеченные сроки»

Указ Президента России по проведению мобилизационных мероприятий в стране будет выполнен в Татарстане в установленные сроки. Об этом сообщила «Татар-информ» руководитель пресс-служба Президента РТ Лилия Галимова.

«Что касается указа Президента Российской Федерации по частичной мобилизации – документ Президентом республики получен, всем службам даны соответствующие поручения для организации работы. Задачи, поставленные перед республикой по частичной мобилизации, будут выполнены в намеченные сроки», – сказала она.

Президент России Владимир Путин сегодня утром выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны России Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт, — это чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.