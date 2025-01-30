Казанский Кремль объяснил закрытие Музея Спасской башни плановыми работами

Фото: © «Татар-информ»

Музей Спасской башни Казанского Кремля в феврале приостановит свою работу. Извещение об этом опубликовано на официальном сайте музея-заповедника.

«Уважаемые посетители! С 3 по 17 февраля 2025 года Музей Спасской башни будет закрыт. Приносим извинения за возможные неудобства. По 2 февраля Музей Спасской башни работает в обычном режиме», — сказано в оповещении.

Музей Спасской башни — это самое «молодое» подразделение музея-заповедника «Казанский Кремль». Новая выставочная площадка была открыта после реставрации башни 1 сентября 2023 года. Паузу в ее работе спустя менее чем полтора года после открытия прокомментировала «Татар-информу» руководитель отдела маркетинга и пресс-службы музея-заповедника Диана Сяфукова.

«На Спасской башне будут проходить плановые работы, подготовка к летнему туристическому сезону. За время их проведения ничего нового на башне или в башне не появится. Плановые работы проходят во всех музеях. Так, в декабре на время по этой же причине закрывали Музей естественной истории», — пояснила Сяфукова.

Собеседница агентства также обратила внимание на то, что обычно музеи, в которых работают выставки, все плановые работы проводят в период смены выставок. Но в данном случае, по словам Сяфуковой, плановые работы не связаны со сменой экспозиции.

Между тем на части стен Казанского Кремля, как ранее сообщал «Татар-информ», запланирована реставрация аварийного участка. Работы коснутся прясла (участка) стены между Спасской и Юго-Западной башнями. Реставрация затронет цоколь, стены, в том числе внутренние, перекрытия и полы. Объект оборудуют электроснабжением, отоплением, системами вентиляции и кондиционирования.