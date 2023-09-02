Реставрация Спасской башни Казанского Кремля обошлась в полмиллиарда рублей

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Приблизительная стоимость реставрации Спасской башни Казанского Кремля с надвратной церковью Спаса Нерукотворного и пристроя к ней составляет около 520 млн рублей. Такую цифру «Татар-информу» назвал источник в Главном инвестиционно-строительном управлении Республики Татарстан – организации, являющейся заказчиком работ.

«Окончательная стоимость реставрации еще неизвестна, так как объект проходит экспертизу», – подчеркнул собеседник агентства.

Спасская башня с надвратной церковью Спаса Нерукотворного, напомним, – это главный вход в Казанский Кремль. Исторически башня и церковь связаны с именем Ивана Грозного и его походом на Казань – строению почти 500 лет.

Реставрация объекта велась несколько лет, в этом году в День Республики Татарстан и День города Казани, 30 августа, обновленную башню осмотрел Раис РТ Рустам Минниханов. Здесь создан Музей Спасской башни с интерактивными зонами, экспонатами из фондов Музея археологии Республики Татарстан Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан и из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль» (наконечники стрел, пики, сабли, каменные и литые ядра и т.д.). Музей рассказывает историю Казанской крепости в целом, этапы ее строительства и развития на протяжении веков, начиная с периода волжских булгар.

Экспозицию сопровождают несколько тактильных станций – где-то посетителям предстоит собрать мегапазл, где-то отыскать артефакт в песке. В виде макета, к которому можно и нужно прикоснуться, икона Спаса Неруковторного (для посетителей с недостаточным зрением). Самый масштабный и впечатляющий экспонат – подъемный механизм опускной решетки ворот крепости (герсы). Саму ее частично видно в полу под стеклом, а также с улицы – при проходе через нынешний въезд Спасской башни.

Первоначальный проект реставрации Спасской башни, напомним, предполагал создание на одном из ее верхних куполов смотровой площадки и возможность увидеть на самом верху колокол 1580 года. Эта идея осталась нереализованной.

Первых посетителей Музей Спасской башни начал принимать накануне – 1 сентября. Новый объект музея-заповедника «Казанский кремль» планирует ограничивать количество визитеров: здесь планируется проводить получасовые сеансы для групп количеством до 15 человек.