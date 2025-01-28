В Казанском Кремле планируют отреставрировать еще один аварийный участок стены

Прясло стены между Пятигранной и Безымянной башнями Казанского Кремля

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана проведут реставрацию находящегося в аварийном состоянии прясла (участка) стены между Пятигранной и Безымянной башнями Казанского Кремля. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы опубликовано на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Во времена Казанского ханства, в первой половине XVI века, на месте будущего прясла находилась дубовая посадская стена. После взятия Казани Иваном Грозным она была исправлена и использовалась как одно из укреплений Кремля. В начале XVII века прясло заново отстроили из кирпича и камня местные мастера — таким образом, время его возведения относится ко второму русскому строительному периоду. Стена была выложена из белого камня с белыми прямоугольными зубцами.

Прясло имело каморы с бойницами нижнего боя и стрельницы верхнего боя в тонкой стенке, ограждающей боевой ход, который был закрыт тесовой кровлей. С утратой Кремлем оборонного значения в ХѴІІІ веке данное прясло, как и другие крепостные стены, получило более парадный вид, зубцы оказались декорированы «ласточкиными хвостами».

После множества переделов и ремонтов в ХІХ веке объект утратил ограждающую боевой ход парапетную стенку с верхним рядом бойниц. В начале позапрошлого столетия прясло заново облицовано кирпичом. Вероятно, позднее были убраны находившиеся с наружной части стены контрфорсы.

Частичная реставрация прясла (с наружной, западной стороны) была проведена в 50–80-е годы ХХ века. В конце 1990-х снесли одноэтажный флигель (осталась только его западная стена, примыкающая к пряслу). В 2001-2002 годах состоялись раскопки на месте утраченной Пятигранной башни. Сейчас большинство печур прясла используются как торговые помещения.

В фундаментах объекта выявлены сквозные вертикальные трещины, в цоколе — выпадение кирпичей, многочисленные трещины, отслоение лещадки. В наихудшем, аварийном состоянии находится собственно стена. Обнаружены следы увлажнения и замачивания, высолы, трещины в облицовочном слое, сквозные и горизонтальные трещины, выпор кирпичной кладки, расслоение бутовых камней, отделочного слоя и кирпичей. С внутренней стороны также имеются дефекты.

Разработанный ГУП «Татинвестгражданпроект» план реконструкции предусматривает укрепление и докомпановку кирпичной кладки из большемерного кирпича, ее обработку от грибков и высолов, замену поврежденных каменных плит пола в печурах, замену пола боевого хода на новое покрытие из большемерного кирпича рисунком в «елочку», восстановление ограждения боевого хода и утраченной тесовой двухскатной кровли из лиственницы.

Кроме того, в печуре №7 предполагается устроить ворота по аналогии с остальными печурами прясла, чтобы разместить в ней торговые помещения для реализации сувенирной продукции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казанском Кремле отреставрируют прясло стены между Спасской и Юго-Западной башнями. Также запланирована реставрация прясел между Преображенской и Пятигранной, Безымянной и Северо-Западной башнями.