«Работаем себе в убыток»: чего хотят таксисты, устроившие забастовку в Казани

Шумные собрания на парковках ТЦ и автопробеги по проспектам города – казанские таксисты выражают свое недовольство. Водители хотят обычных вещей: нормированного рабочего дня и справедливой зарплаты. Однако в агрегаторе уверены: условия работы у таксистов приличные и жаловаться им не на что. Кто прав, кто виноват – разбирался «Татар-информ».

Водители такси хотят обычных вещей: нормированного рабочего дня и справедливой зарплаты Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Сегодня утром возле торговых центров XL и «Южный» в Казани собрались десятки машин такси. Еще более 30 автомобилей выстроились в колонну и проехали по проспекту Победы на максимально низкой скорости с включенными аварийками, мешая проезду других водителей. Так в столице республики прошел первый день забастовки таксистов агрегатора «Яндекс Go», которая, по словам самих водителей, должна продлиться три дня.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» казанские таксисты рассказали, что на этот шаг их вынудили условия работы, мол, они уже давно работают чуть ли не себе в убыток. Проблема в ценовой политике.

По словам таксистов, стоимость километра по тарифу – 9 рублей, что даже не покрывает себестоимость этого же километра с учетом бензина, мойки, технического обслуживания. Плюсом к этому таксист должен заплатить комиссию агрегатору, которая порой достигает 30% от заработка. Это все делает работу в такси неприбыльной, ставит водителей на грань выживания и заставляет работать по 16 часов в сутки.

«Запчасти дорогие, машины дорогие, бензин дорогой, а поездки – копейки», – возмущаются таксисты.

По словам одного из водителей, «Яндекс Go» любит похвастаться красивой статистикой – якобы средняя зарплата их сотрудника составляет 450 рублей в час Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Простая арифметика: реальная зарплата таксистов 98 рублей в час?

Один из активистов забастовки, водитель Алексей Сердцев, таксует еще с 2006-го. В «Яндекс» мужчина перешел сразу, как только компания открылась, поэтому об изменениях тарифной системы внутри агрегатора знает не понаслышке.

«В 2011 году посадка стоила 60 рублей, километр – 13 рублей, но бензин стоил 25 рублей. В 2016 году посадка стоила 69 рублей, 14 рублей – километр, а бензин стоил 35 рублей. То есть тогда тариф был дороже, чем сейчас, а расходы были меньше», – вспоминает Алексей.

По его словам, «Яндекс Go» любит похвастаться красивой статистикой – якобы средняя зарплата их сотрудника составляет 450 рублей в час. Этот факт таксист не ставит под сомнение, однако отмечает, что при расчетах нужно обратить внимание на немаловажные нюансы.

Во-первых, 18,5% от заработанной суммы – комиссия «Яндекса», еще 4% – комиссия таксопарка. Во-вторых, из этих же денег водитель покрывает свои расходы на топливо – за час езды таксист, как правило, выполняет две-три поездки, затрачивая на это около трех литров бензина. На покупку расходников для автомобиля, оплату мойки, обед уходит еще около 25% от заработанной суммы.

«И вот простая арифметика: если сложить все эти расходы, получается 352 рубля. То есть из прибыли 450 рублей 352 – это расходы. Водителю в карман остается 98 рублей в час. Вот это реальный заработок водителя в "Яндекс". И это я говорю про частных водителей. Если взять тех, кто берет автомобиль в аренду, то за это они платят 2000 рублей в день, если брать 8-часовой рабочий день, получается 250 рублей в час. Вычитываем их тоже, и получается минус 152 рубля», – приводит свои расчеты таксист.

Алексей утверждает, что в таких условиях водители вынуждены работать первые 8 часов вхолостую, чтобы просто «отбить» свои затраты. Те, кто хочет получать нормальную зарплату, работают по 16 часов в сутки.

«Вот смотрите, у меня в прошлом месяце 135 тысяч дохода. Из них 90 тысяч – это аренда машины, газ и проценты "Яндекса". Это при том, что я работаю с утра до ночи по 16 часов. Если я отработал 10 часов – это я только вышел в ноль. И чтобы хотя бы что-то заработать, мне приходится наступать себе на горло и постоянно перерабатывать. В результате хроническая усталость, проблемы со здоровьем. Еще и нарушать начинаешь от вечного нахождения за рулем, а штрафы оплачиваешь тоже из своего кармана», – рассказал еще один участник забастовки – водитель Максим.

Кроме того, водители требуют снизить процент комиссии самого «Яндекса» и таксопарков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чего хотят водители?

На забастовку таксисты вышли с вполне конкретными требованиями. В первую очередь они хотят добиться перехода на расчет стоимости поездки «по счетчику».

«Как это работает: человек вызвал такси, 100 рублей за посадку, за каждый километр еще по 20 рублей. Это будет выгодно не только нам, это будет выгодно в первую очередь пассажирам, потому что сейчас в утренний и вечерний час пик разгораются коэффициенты и люди переплачивают в три-четыре раза за заявку», – поделился Алексей.

Кроме того, водители требуют снизить процент комиссии самого «Яндекса» и таксопарков. Также они считают, что агрегатор должен ввести «ночной тариф» с 22.00 до 6.00 с надбавкой 20%.

Еще одно требование таксистов – открыть точку «В», то есть сделать видимым конечный пункт поездки для всех водителей на этапе получения заявки. Сейчас ее видят только водители со статусом «золото» или «платина», то есть очень небольшой процент работников. Это приводит к тому, что таксист приезжает на место, видит конечную точку поездки и, если она его не устраивает, отказывается от заказа. Это лишняя трата времени как водителей, так и пассажиров, считают таксисты.

«Допустим, я не захочу куда-то ехать, откажусь, но кто-то другой по любому согласится. А если таксисты будут приезжать и отказываться от поездки каждый раз, при этом пассажиру придется ждать каждого нового водителя по 10 минут, то человек так может опоздать на работу или в аэропорт», – считает таксист.

С уходом с российского рынка многих крупных агрегаторов «Яндекс Go» практически превращается в монополиста и может диктовать свои условия Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Яндекс» станет монополистом?

Однако главная причина недовольства водителей кроется в другом. Буквально несколько дней назад «Яндекс Go» отменил так называемые недельные смены.

«Купить смену» на языке таксистов означает заплатить фиксированную сумму, чтобы в течение определенного времени с совершаемых ими поездок не взымалась комиссия. Раньше смены можно было купить на 12 часов и на неделю. Второй вариант гораздо выгоднее и экономнее.

Покупка смены для таксиста – это возможность работать в удобном для себе графике и экономить на комиссионных выплатах. Многие водители с удовольствием пользовались этой возможностью. Однако 8 апреля компания отменила эту функцию. Теперь купить можно только 12-часовую смену, но она никому не нужна, ведь таксисты проводят за рулем по 14-16 часов в сутки.

Большинство водителей выразили свое крайнее недовольство такими нововведениями. Они связали эти изменения с уходом с российского рынка многих крупных агрегаторов, ведь в таких условиях «Яндекс Go» практически превращается в монополиста и может диктовать свои условия.

Среди таксистов есть и те, кто уверен, что заработать в новых условиях хоть и сложно, но все-таки возможно Фото: © «Татар-информ»

«Заработать можно, просто нужно знать, как»

Так или иначе, отметим, что на забастовку вышли далеко не все. Среди таксистов есть и те, кто уверен, что заработать в новых условиях хоть и сложно, но все-таки возможно.

«Бастуют в основном те, кто в такси недавно, кто не знает специфику этой работы, не знает, как правильно работать. Сейчас ведь в такси идут все подряд – включил телефон, скачал приложение, нажал кнопку и поехал. Дальше по навигатору. А как можно доехать, как сократить дорогу, как пробки объехать, как сократить себе время в пути – это знают процентов десять. И вот они реально могут заработать. Даже сейчас, в очень сложное для водителей такси время», – заявил водитель со стажем Владимир.

По его словам, с трудностями действительно столкнулись все водители. Подорожало многое и в том числе запчасти для автомобилей, как и сами машины. Содержать их стало дорого. Однако говорить о том, что теперь водители работают себе в убыток, в корне неверно, считает Владимир.

«За март, работая по пять дней в неделю, я заработал 142 тысячи рублей. Это в марте, то есть когда цены на все уже выросли. Минус бензин 30 тысяч, еще за аренду заплатил 45 тысяч. Но все равно, деньги хорошие. Просто нужно работать, не лениться, а главное – знать, как правильно работать», – отметил водитель.

Забастовки среди таксистов – дело нередкое, однако они, как правило, не приобретают масштабного характера Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что говорят агрегаторы?

Чтобы узнать, как отразилась сегодняшняя забастовка на работе такси в городе, журналист «Татар-информа» посетил один из таксопарков Казани. Там рассказали, что большинство водителей все же выходят на линию и работают без изменений.

«Забастовка, конечно, сказалась на нашей работе, в начале дня выросли коэффициенты на поездки. То есть поездка, которая раньше обходилась в 100 рублей, могла стоит 150. Но такого, чтобы люди стояли, а машины не приезжали, не было», – рассказал руководитель одного из таксопарков.

По его словам, забастовки среди таксистов дело нередкое, однако они, как правило, не приобретают масштабного характера.

«Что касается отмены недельных смен – да, такое было. Пришло распоряжение от "Яндекса", смена на 168 часов стала недоступна. Я не знаю, с чем это связано. Для водителей эта смена, конечно, была выгодной. Это экономия. По нашим расчетам, теперь водители в месяц будут переплачивать тысяч 15», – прокомментировал изменения в компании начальник таксопарка.

«Водители из Казани сегодня зарабатывают в среднем 435 рублей в час даже в тарифе "Эконом". Сервис в городе работает в штатном режиме», – сообщили в «Яндексе» Фото: © «Татар-информ»

Яндекс: «В Казани ограничений по заработку нет»

С просьбой прокомментировать забастовку агентство обратилось и в пресс-службу Яндекса.

«В Казани нет ограничений по заработку. После изменения тарифов доход водителей в городе вырос в среднем на 17%, в том числе благодаря нашей программе поддержки. Водители из Казани сегодня зарабатывают в среднем 435 рублей в час даже в тарифе "Эконом". Сервис в городе работает в штатном режиме», – сообщили в «Яндексе».

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что 8 апреля тарифы на заказы такси и некоторые тарифы доставки были повышены. Так, если раньше поездка в Казани длиной 9 километров и 20 минут стоила в среднем 175 рублей и 214 рублей в «Экономе» и «Комфорте», то с 8 апреля она стоит 186 и 219 рублей соответственно.

«Важно отметить, что тарифы менялись таким образом, чтобы улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей, но при этом, чтобы такси по-прежнему оставалось доступным для людей транспортом. Резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадет – заказов станет меньше, а значит, сразу уменьшится заработок водителей», – добавили в «Яндексе».

Тем не менее таксисты намерены продолжать забастовку, даже несмотря на те убытки, которые они несут во время простоя. На завтра запланирован новая акция – автопробег начнется в 11 часов возле ТЦ «Тандем».

«У нас у всех кредиты, ипотеки. Сегодняшний день мы теряем только ради того, чтобы добиться хоть каких-то изменений. Невозможно стало работать», – высказались таксисты.