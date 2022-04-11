Таксисты Казани рассказали о причинах забастовки

Казанские таксисты рассказали о причинах трехдневной забастовки, которая началась сегодня утром. По их словам, в связи с уходом многих компаний из России единственным крупным агрегатором такси в стране остается «Яндекс Go». Водители недовольны теми суммами, что они получают за поездку, потому что они «не окупаются».

«Запчасти дорогие, машины дорогие, бензин дорогой, а поездки – копейки», – сообщил «Татар-информу» один из водителей такси.

Фото: очевидцы

Утром и вечером во время заказа такси обычно действует повышенный коэффициент: из-за большого спроса цена на поездку повышается. Обычно такой повышенный спрос длится в районе часа. Как рассказали агентству таксисты, раньше этот коэффициент длился три часа утром и вечером. Кроме того, завышенная цена устанавливалась и на дневные поездки.

Однако в какой-то момент длительность повышенного коэффициента сократили до часа, а дневной – убрали вовсе.

«Грубо говоря, от Глушко до Гагарина – 200 рублей за 15 километров. Вот против этого и бастуют», – рассказал водитель такси из Казани.