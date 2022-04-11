В «Яндексе» прокомментировали забастовку казанских таксистов

Корреспонденту «Татар-информа» прокомментировали ситуацию с забастовкой водителей такси и их доходом в отделе «Яндекса» по связям с общественностью.

«В Казани нет ограничений по заработку. После изменения тарифов доход водителей в городе вырос в среднем на 17%, в том числе благодаря нашей программе поддержки. Водители из Казани сегодня зарабатывают в среднем 435 рублей в час даже в тарифе "Эконом". Сервис в городе работает в штатном режиме», – сообщили в «Яндексе».

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что 8 апреля тарифы на заказы такси и некоторые тарифы доставки были повышены. Так, если раньше поездка в Казани длиной 9 километров и 20 минут стоила в среднем 175 рублей и 214 рублей в «Экономе» и «Комфорте», то с 8 апреля она стоит 186 руб и 219 руб соответственно.

«Важно отметить, что тарифы менялись таким образом, чтобы улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей, но при этом, чтобы такси по-прежнему оставалось доступным для людей транспортом. Резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадёт – заказов станет меньше, а значит сразу уменьшится заработок водителей», – добавили в «Яндексе».