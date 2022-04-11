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Ру Тат
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Происшествия
11 апреля 2022  08:37
Павел Климчак

Казанские таксисты устроили забастовку из-за низких зарплат

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Сегодня утром в Казани возле торгового центра «XL» несколько десятков таксистов агрегатора «Яндекс Go» устроили забастовку. Они требуют повысить их зарплату. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Также сообщается, что на проспекте Победы таксисты едут целой колонной на максимально низкой скорости с включенными аварийками, мешая проезду других водителей.

Информацию о забастовке подтвердили «Татар-информу» сами таксисты, рассказав о ее планируемой продолжительности.

«Забастовка против агрегатора запланирована на три дня», – рассказали водители такси.

#такси #забастовка
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