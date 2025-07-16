Казанская школа искусств получила рояль от Минниханова за успехи воспитанника

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова вручил детской школе искусств №2 города Казани рояль за достижения воспитанника учреждения Саида Галиуллина в творческой сфере. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Саид Галиуллин – многократный победитель и лауреат престижных национальных и международных конкурсов и фестивалей для одаренных детей, Республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Он выиграл стипендию Раиса РТ, участвовал в шоу «Лучше всех» на Первом канале, стал призером суперфинала проекта «Голос дети».

«Перед началом республиканской елки на встрече с молодежью я рассказал Рустаму Нургалиевичу о своей деятельности, достижениях и попросил рояль, чтобы мы со своими сверстниками могли дальше развиваться в этой сфере. Знаете, он поддержал мою инициативу. И вот уже сегодня рояль доставили в республику – в детскую школу искусств №2. Спасибо нашему Раису за то, что всегда поддерживает нас, молодое поколение, во всех начинаниях», – подчеркнул Саид Галиуллин.

Юный артист рассказал министру о своих планах и ближайших концертах, а также спел песню на родном для него татарском языке.