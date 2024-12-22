Семья Галиуллиных, чей сын выступал в «Голосе», рассказала о новогодних традициях

Многодетная и музыкальная семья Галиуллиных стала гостями 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане. В студии ТНВ они рассказали о новогодних традициях. Напомним, что ранее их сын Саид выступал на шоу «Голос».

«У нас традиция – каждый год выезжаем за город, у нас есть небольшой домик. Вместе украшаем елку, получается волшебная новогодняя сказка»,- сообщила многодетная мама.

Фото: скриншот трансляции

А старшие сыновья рассказали, что год назад им посчастливилось неподалеку от дома увидеть выбежавшего из леса зайца. Галиуллины любят отмечать Новый год в теплом семейном кругу и, конечно, дарить друг другу подарки. В заключение семья исполнила в студии песню о родном Татарстане.

Участники телемарафон «С Новым годом, семья!» подводят итоги Года семьи, объявленный ранее Президентом России Владимиром Путиным. С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов, конкурс «Народный Дед Мороз Татарстана». В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».