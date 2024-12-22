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Финалист «Голос.Дети» Галиуллин: Моя мама - талантливая певица, а папа - пример мужества
Семья Галиуллиных на телемарафоне на канале ТНВ рассказали, что большая семья - это здорово, и не нужно бояться растить много детей в семье. Напомним, что их сын Саид в конце ноября сразился в финале проекта «Голос.Дети» и занял второе место. 12-летний парень вместе с мамой, папой и старшим братом Амиром сегодня стали гостями телемарафона, посвященного Году семьи.
«Моя мама - талантливая певица, папа - пример мужества», - сказал Саид о родителях.
Глава семьи Айрат Галиуллин работает в сельскохозяйственной сфере и обучает сыновей тонкостям профессии. Мама Саида - Эльвира Салахова - педагог по вокалу, певица, руководитель ансамбля «Батыр егетләр».
Как рассказала мама Саида, в семейных отношениях для нее примером являются ее собственные родители. Она убеждена, что любовь - это крепкий фундамент счастливой семьи.
Позже в студии ТНВ Саид вместе с братом Амиром и мамой подарили телезрителям песню.
Напомним, что телемарафон «С Новым годом, семья!», посвященный Году семьи, проходит сегодня до 21:00 на телеканале ТНВ.
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