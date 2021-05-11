Казанская епархия оказывает помощь семьям погибших и пострадавшим в трагедии в школе

Казанская епархия оказывает помощь семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии в школе №175. Об этом сообщается на официальном сайте Татарстанской митрополии.

Священники навещают школьников, которые находятся в Детской республиканской больнице, беседуют с их родными и близкими. Епархиальная служба «Милосердие – Казань» оказывает психологическую помощь родственникам погибших и пострадавших. Обратиться за помощью можно по телефону: 8 996 900 50 30.

Священнослужители дежурят в ДРКБ, наместник Воскресенского Новоиерусалимского подворья иеромонах Роман и клирик подворья иерей Александр Гудовских совершили молебен о здравии на территории больницы.

«Мы все поражены случившимся до глубины души. Выражаем искренние соболезнования всем, кто потерял близких в этой страшной трагедии. Молимся об упокоении душ погибших, о выздоровлении пострадавших и хотим подкрепить свои молитвы деятельным участием в жизни всех тех, кого коснулось горе. Будем в меру сил оказывать психологическую, социальную и иную помощь жителям Казани, которым это необходимо», — отмечает руководитель Епархиальной службы Ольга Варганова.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, а также президенту РТ.

«Прошу Вас принять мои сердечные соболезнования в этой утрате, отозвавшейся болью в сердце каждого жителя Республики. Власти и силовые структуры Республики Татарстан, медицинские работники, психологи делают все возможное, чтобы оказать помощь раненным, а также родным и близким пострадавших», – сообщил правящий архиерей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

«Произошедшая трагедия, несомненно, ставит серьезный вопрос о необходимости пересмотра норм, регулирующих распространение огнестрельного оружия в современном российском обществе. Возношу молитвы ко Господу, дабы Он укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление», – рассказал Патриарх Кирилл.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о стрельбе в казанской школе №175 сегодня утром. В результате погибли 9 человек, семеро из которых дети. Еще 21 человек госпитализирован. На место трагедии подъехал президент РТ Рустам Минниханов. 12 мая во всех школах отменили занятия, этот день в республике объявлен днем траура.