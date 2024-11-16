Казанцам рассказали о контрактной службе на выставке трофейной техники НАТО

На трофейной выставке подбитой техники НАТО в Казани «Сила V правде — гордость и Победа» работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Палатка, где можно ознакомиться с условиями службы по контракту, заработала в первый день работы выставки и сразу вызвала большой интерес посетителей.

В мобильной палатке выставлены образцы снаряжения бойцов СВО, которые можно не только рассмотреть, но и примерить. Эта возможность привлекла внимание не только молодых людей, но и старшего поколения. Желающих увидеть экипировку было так много, что возле палатки образовалась очередь. Посетители могли ознакомиться с бронежилетами, касками, тактическими перчатками и другими элементами снаряжения, предназначенными для защиты солдат в боевых условиях.

У входа в палатку установлен манекен, полностью облаченный в военную форму, а рядом находится настоящий военнослужащий в полной экипировке. Многие посетители подходили, чтобы сфотографироваться с военным.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

В мобильной палатке военнослужащие отвечают на вопросы горожан и гостей столицы РТ о контрактной службе. Большинство интересуеются тем, как быстро можно стать добровольцем, какие документы необходимы и как проходит боевая подготовка. Также многие задают вопросы о выплатах: на данный момент при заключении контракта в Татарстане можно получить единовременную выплату до двух миллионов рублей.

«Здесь любой желающий может узнать, по каким критериям идет отбор, какие меры социальной поддержки предусмотрены для военнослужащих, какие существуют выплаты и по каким направлениям мы отправляем новобранцев. Также можно написать заявление на рассмотрение кандидатуры, свою биографию и, при наличии, подать документы», – рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Егор Горячев Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Помимо разовой выплаты, контрактники получают денежное довольствие. К примеру, санитарке, инженер-строителю и оператору БПЛА каждый месяц на счет перечисляют 212 тысяч рублей, а специалисту по ремонту военной и гражданской техники и специалисту-радиотехнику – 215 тысяч рублей.

«Республика выделяет комфортабельные автобусы для отправки военнослужащих до воинских частей. Кроме этого, Татарстан предоставляет комплекты для прохождения службы, в которые входят предметы первой необходимости: комплект нательного белья, комплект наколенников, налокотников, балаклава, тактическую аптечку для оказания первой помощи и многое другое. Со всеми этими вещами можно ознакомиться в нашей палатке, а также посмотреть на них и даже примерить», – рассказал Егор Горячев.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Здесь же представлен комплект боевого снаряжения, который предоставляет новобранцам Министерство обороны РФ.

«Также здесь можно научиться разбирать и собирать автомат. Каждый желающий может подойти, посмотреть и сфотографироваться. Для тех, кто думает о подписании контракта, мы подготовили альбомы, в которых подробно рассказано о воинских частях Центрального военного округа. На фотографиях можно увидеть, как все устроено, где они расположены», – поделился офицер.

Он также заметил, что посетители быстро разбирают брошюры, повествующие о зверствах ВСУ.

«Очень много людей обращается, техника привлекает много людей, соответственно и к нам много людей заходит. Меня поразило, что обращаются много людей пенсионного возраста. Но сейчас мы набираем на службу по контракту граждан от 18 до 60 лет», – сказал Горячев.

На выставке представлены 14 трофеев российских бойцов – это основные образцы вооружения, которые Украина получала в качестве военной помощи от Запада. О том, как эта техника оказалась в руках наших военных, посетителям выставки рассказывают участники СВО.

Рядом с каждой машиной размещены QR-коды. По ним можно посмотреть видео, записанное в момент захвата техники.

Выставка будет работать до 19 ноября включительно, часы работы с 10:00 до 16:00.