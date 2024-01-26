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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-3 университетских городов России для путешествий в январе
Столица Татарстана стала третьим среди университетских городов России, наиболее подходящих в качестве места для путешествий в этом январе. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Ожидаемо на первом месте среди студенческих городов для январских поездок оказалась Москва, а третьим стал Санкт-Петербург. Замкнули топ-5 Краснодар и Екатеринбург.
Позиции с шестой по десятую заняли Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Ярославль. Всего же вузы имеются в 266 городах страны, отмечает пресс-служба сервиса.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, и в топ-5 туристических мест России для зимних отпусков, а также в топ-10 городов РФ, наиболее подходящих для объятий. Татарстан в целом за 2023 год посетили более 4 млн туристов.
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