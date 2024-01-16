В 2023 году Татарстан посетили более 4 млн туристов

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Общее число туристов, посетивших Татарстан в 2023 году, прогнозируется на уровне рекордных 4 млн. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«Мы прогнозируем, что по итогам 2023 года туристский поток в республику преодолеет исторический рубеж – четыре миллиона человек. Со статистикой сложно спорить: Татарстан, действительно, входит в перечень самых посещаемых регионов России», – отметил председатель ведомства.

Согласно данным, турист в среднем проводит в республике 3,2 суток. Средняя сумма его затрат, не считая транспортные расходы, – 22,4 тыс. рублей. Таким образом, оборот всей отрасли в этом году составит порядка 88 млрд рублей.