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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-10 городов России, наиболее подходящих для объятий
Столица Татарстана заняла восьмое место среди городов России, наиболее подходящих в качестве места для объятий. Казань выбрали 5% участников опроса, организованного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
«Этот город тоже как будто создан для влюбленных — и здесь тоже есть арт-объекты для них», — замечают составители рейтинга.
В качестве примеров таковых упомянуты «скамейка, которая не позволит двоим сидеть вдали друг от друга», и «часы на улице Баумана, где назначаются встречи и свидания», за что их прозвали «маяком для влюбленных».
Рейтинг возглавила Москва, за которую респонденты отдали 30% голосов. На втором месте разместился Санкт-Петербург с 26% голосов, а третьим стал город-курорт Сочи с 24%.
В числе опередивших столицу РТ также оказались Ялта (20% голосов), Краснодар (16%), Владивосток (12%) и Пермь (8%). Уступили ей Кисловодск (3%) и Калининград (2%).
Опрос, проведенный по случаю Международного дня объятий, который отмечается 21 января, предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, и в топ-5 туристических мест России для зимних отпусков. Татарстан в целом за 2023 год посетили более 4 млн туристов.
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