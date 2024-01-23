Казань вошла в топ-10 городов России, наиболее подходящих для объятий

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Столица Татарстана заняла восьмое место среди городов России, наиболее подходящих в качестве места для объятий. Казань выбрали 5% участников опроса, организованного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

«Этот город тоже как будто создан для влюбленных — и здесь тоже есть арт-объекты для них», — замечают составители рейтинга.

В качестве примеров таковых упомянуты «скамейка, которая не позволит двоим сидеть вдали друг от друга», и «часы на улице Баумана, где назначаются встречи и свидания», за что их прозвали «маяком для влюбленных».

Рейтинг возглавила Москва, за которую респонденты отдали 30% голосов. На втором месте разместился Санкт-Петербург с 26% голосов, а третьим стал город-курорт Сочи с 24%.

В числе опередивших столицу РТ также оказались Ялта (20% голосов), Краснодар (16%), Владивосток (12%) и Пермь (8%). Уступили ей Кисловодск (3%) и Калининград (2%).

Опрос, проведенный по случаю Международного дня объятий, который отмечается 21 января, предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, и в топ-5 туристических мест России для зимних отпусков. Татарстан в целом за 2023 год посетили более 4 млн туристов.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.