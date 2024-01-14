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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-10 популярных направлений для путешествий после новогодних каникул
Столица Татарстана заняла девятое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок в этом январе после завершения новогодних каникул. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Рейтинг возглавила Москва, на которую пришлось 16% всех постпраздничных бронирований января. На втором месте разместился город-курорт Сочи с 14% таких бронирований, а третьим стал Санкт-Петербург с 13%.
Четвертым по популярности направлением оказалась Ялта, пятым ― Краснодар. На последующих местах, опередив Казань, разместились Геленджик, Красная Поляна и Анапа. При этом Архыз стал десятым, уступив столице РТ.
Стоит отметить, что в начале января Казань вошла в топ-3 популярных направлений для путешествий по стране, хотя и с сильным отрывом от городов-лидеров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что столица Татарстана попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой пятерке направлений для путешествий на Рождество по юлианскому календарю.
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