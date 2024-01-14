Казань вошла в топ-10 популярных направлений для путешествий после новогодних каникул

Фото: kzn.ru

Столица Татарстана заняла девятое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок в этом январе после завершения новогодних каникул. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Рейтинг возглавила Москва, на которую пришлось 16% всех постпраздничных бронирований января. На втором месте разместился город-курорт Сочи с 14% таких бронирований, а третьим стал Санкт-Петербург с 13%.

Четвертым по популярности направлением оказалась Ялта, пятым ― Краснодар. На последующих местах, опередив Казань, разместились Геленджик, Красная Поляна и Анапа. При этом Архыз стал десятым, уступив столице РТ.

Стоит отметить, что в начале января Казань вошла в топ-3 популярных направлений для путешествий по стране, хотя и с сильным отрывом от городов-лидеров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что столица Татарстана попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой пятерке направлений для путешествий на Рождество по юлианскому календарю.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.