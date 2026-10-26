Казань вошла в топ-3 региональных центров по балансу работы и жизни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана оказалась на втором месте среди центров субъектов Федерации по балансу работы и жизни. Рейтинг региональных столиц составила газета «Ведомости».

В частности, Казань оказалась на второй позиции среди региональных центров по относительному заработку. Медианная зарплата за вычетом налогов и стоимости аренды жилья здесь оказалась равна 3,8 регионального прожиточного минимума. Опередил столицу РТ Ханты-Мансийск, а на третьей позиции разместились подмосковный центр и Южно-Сахалинск.

Эталоном развитости городской жизни составители рейтинга определили Москву, оценив значение этого показателя для столицы России в 100 баллов. Казань с 34 баллами расположилась на седьмой позиции вместе с Самарой. Места со второго по шестое заняли Санкт-Петербург (80 баллов), Краснодар (48), Екатеринбург (39), Нижний Новгород (36), Севастополь (37), Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 35).

В итоге на первом месте по балансу работы и жизни среди региональных столиц оказался Екатеринбург. Замкнул топ-3 по версии «Ведомостей» Нижний Новгород.

Составители рейтинга стремились сопоставить центры субъектов Федерации по двум основным критериям: уровню чистых медианных зарплат и привлекательности инфраструктуры. Для этого, как рассказали они сами, им пришлось изучить данные Росстата и предоставленную «Яндекс Картами» статистику отзывов.