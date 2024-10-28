«Казань – ворота Глобального Юга и Востока в РФ»: итоги саммита БРИКС глазами экспертов

Саммит БРИКС в Казани – самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в России

Фото: © Максим Богодвид / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

От столицы спорта до саммита БРИКС: 11 лет пути к квинтэссенции мирового признания

Казань за последние 11 лет прошла путь от звания столицы спорта России до города, который стал центром мирового политического события. Саммит БРИКС в Казани – самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в России. В столицу Татарстана прибыли более 20 лидеров стран, в том числе главы Китая и Индии – государств с крупнейшими экономиками в мире.

За эти годы Татарстан с блеском провел Универсиаду, Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу, мировые первенства по водным видам спорта и многое другое.

В 2024 году Международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» получил статус федерального мероприятия и стал заметным событием в мировой повестке. То есть, Казань последовательно готовилась к той квинтэссенции мирового признания, каковой, безусловно, стал саммит стран БРИКС в столице республики.

Еще год назад на Прямой линии Президента России Владимир Путин ответил на вопрос «Татар-информа», подробно объяснив, почему доверил проведение саммита БРИКС Казани.

«Татарстан развивается хорошо, а Казань – один из наилучших примеров такого развития. Прежний президент (Шаймиев – прим. Т-и) и нынешний – Минниханов – работают хорошо. Мы видим результат. Уровень внутренней культуры народа вызывает уважение.

Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и политических. Естественным образом становится центром притяжения. Татарстан – многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример в принципе для всей страны», – отвечал Путин.

Ильшат Аминов: «Это огромный сдвиг в Казани в инфраструктурном плане» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань во всей европейской части России становится узловым консульским центром»

Теперь судьбоносный для всего мира саммит позади. Сегодня столица Татарстана – уже совсем другой город, чем неделю назад. Казань готова проводить мировые события любого уровня при самых высоких инфраструктурных запросах. Таким мнением с «Татар-информом» поделился гендиректор телерадиокомпании ТНВ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Это огромный сдвиг в Казани в инфраструктурном плане. Новые отели, дороги, комфортные места проживания для приезжающих людей. Возможности по предоставлению площадок любого уровня. В данном случае я имею в виду, конечно, «Казань Экспо». Там можно проводить любые мероприятия», – уверен он.

По словам Аминова, все участники и гости саммита оценили Казань, как очень комфортный для проживания, удобный и дружелюбный город. Он становится воротами Глобального Юга и Глобального Востока в Россию. Также собеседник нашего издания напомнил, что Индия решила открыть свое генконсульство в Казани.

«То есть Казань во всей европейской части России становится крупным, я бы сказал, узловым консульским центром. Также очень важно, что Рустам Минниханов встретился со многими лидерами стран мира, и это личные отношения. Потом они очень хорошо конвертируются в различные экономические, социальные, культурные проекты. Татарстан открывает новые возможности для международного сотрудничества, экономического сотрудничества. Зная нашего Раиса Татарстана, убежден, что он этими возможностями воспользуется в полной мере, – уверен Аминов.

Ерлан Искаков: «Татарстан продемонстрировал свое умение гостеприимства, желание быть на стыке Азии и Европы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Быть на стыке Азии и Европы. У Татарстана это очень хорошо получается»

В консульствах Казани «Татар-информу» также заявляют, что для столицы Татарстана нет других слов, кроме признательности и высоких оценок.

«Татарстан продемонстрировал свое умение гостеприимства, работу в организационно-протокольных мероприятиях, желание быть на стыке Азии и Европы. У Татарстана это очень хорошо получается», – сказал нашему корреспонденту генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

Также он высоко оценил прошедший в столице Татарстана саммит стран БРИКС. По его словам, мероприятие такого уровня, где присутствует очень много государств, демонстрирует возможность поиска, диалога для сближения разных культур. Это важно не только для Татарстана или России, но и для всего мира, считает генконсул.

Сергей Марков: «Теперь можно ожидать увеличение туристического потока в город. Особенно из исламских стран. И нужно к этому готовиться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Здесь не должно быть чрезмерного счастья. Но Казань, без сомнения, была услышана во всем мире»

На федеральном уровне эксперты единодушно отмечают, что Казань стала одним из политических центров мира. Таким мнением с «Татар-информом» поделился известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

Но подчеркнул, что Казани не стоит почивать на лаврах и объяснил, почему.

«Некоторые важные международные события могут проходить необязательно в крупных городах. Например, знаменитый форум Давос организовывают, в общем-то, в небольшом курортном городке. Некоторые саммиты G20 и G7 – тоже. Но со временем все забывается. Поэтому здесь не должно быть чрезмерного счастья. Но Казань, без сомнения, была услышана во всем мире. Это означает, что теперь можно ожидать увеличения туристического потока в город. Особенно из исламских стран. И нужно к этому готовиться», – считает политолог.

Марков подчеркнул, что Казань обрела идентификацию по всему миру не только, как один из важнейших городов России, но и как место национальной самобытности Татарстана, как важной частицы всего исламского мира.

«Также Казань себя спозиционировала, как одного из лидеров высокотехнологичного развития России. И если члены делегации это увидели, то потом будет и интерес к инвестициям в высокотехнологичное развитие. Инвестиции в высокие технологии могут прийти в Казань. К этому тоже надо готовиться», – отметил Марков.

Евгений Минченко: «Элиты Татарстана очень четко нашли тонкий баланс между местным колоритом и прогрессом» Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

«Элиты Татарстана очень четко нашли тонкий баланс между местным колоритом и прогрессом»

Другой известный политолог Евгений Минченко в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» подчеркнул, что саммит прошел очень удачно и никаких нареканий не вызвал в организационном плане и отметил большую роль Татарстана в экономическом взаимодействии с другими странами БРИКС.

В том числе, с новыми странами – партнерами объединения.

«Мы видим, что не только организацию самого мероприятия, но и очень активную роль Татарстана во внешнеэкономической кооперации с другими странами БРИКС. В первую очередь с Турцией. В общем-то, эта работа была отмечена и Президентом Владимиром Путиным. И в целом, элиты Татарстана очень четко нашли тонкий баланс между местным колоритом и прогрессом. А также использованием лучших практик в управлении, образовании и в подходе к дипломатии на межрегиональном уровне», – считает эксперт.

Азат Ахуно: «Международная значимость Казани закрепилась» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казанская декларация войдет в историю

В свою очередь, доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Азат Ахунов выделил роль Казанской декларации саммита. В документе более 40 страниц и 134 пункта. «Татар-информ» подробно рассказывал о содержании этого документа.

«Казань стала одним из крупных центров международной политики. И Казанская декларация, она неслучайно названа именно так, она останется в истории. Казань до сих пор была одним из центров, теперь ее международная значимость закрепилась. Об этом говорили и лидеры стран, которые посетили БРИКС», – напомнил эксперт.

Ахунов отдельно отметил роль Раиса Татарстана Рустама Минниханова в организации и успешном проведении саммита. Мы наглядно смогли прочувствовать политический «вес» татарстанского лидера.

«Многие из лидеров стран БРИКС прекрасно знают Минниханова по предыдущим контактам. Все в курсе, чем занимается Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир». Я считаю, что встречи лидеров стран Рустамом Нургалиевичем с чак-чаком и шутками способствовали снятию напряжения. И направили работу саммита БРИКС в положительное русло», – считает Ахунов.

Безусловно, казанский саммит БРИКС оставил след в мировой политике и истории. Столица Татарстана уже никогда не будет прежней.