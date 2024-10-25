«Мягкая сила» чак-чака и политика Минниханова: как БРИКС прославил Казань на весь мир

Саммит БРИКС стал большой возможностью для Татарстана еще раз заявить о себе на весь мир

Фото: © Алексей Филиппов / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«После саммита БРИКС интерес к Татарстану значительно вырос»

Саммит БРИКС стал большой возможностью для Татарстана еще раз заявить о себе на весь мир.

«Благодаря саммиту БРИКС в Казани интерес к Татарстану существенно возрос. Раис республики Рустам Минниханов поучаствовал в большом количестве встреч, где рассматривались развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества. Поэтому мы можем говорить о росте международного авторитета Татарстана», – отметил сегодня на итоговом брифинге в Правительстве РТ заместитель руководителя администрации Раиса РТ Игорь Савельев.

Рустам Минниханов пообщался со всеми главами государств при встрече в аэропорту, а также во время двухсторонних переговоров, в том числе с Президентом Республики Сербская Милорадом Додиком, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и другими.

Игорь Савельев: «Мы можем говорить о росте международного авторитета Татарстана» Фото: prav.tatarstan.ru

«По своему опыту могу сказать, что после визита таких высокопоставленных людей из других стран в Татарстан, взаимодействие с этими государствами резко растет. Наш лидер узнаваем. Международный уровень Рустама Минниханова очень высок», – продолжил он.

Важно, что 16 стан, принимавших участие в саммите, относятся к Исламскому миру, за взаимодействие с которым в России отвечает как раз Минниханов. Этому сотрудничеству также было уделено отдельное внимание.

Кроме того, 29 делегаций саммита посетили выставку «Сделано в Татарстане», где была представлена разная продукция, производимая в республике, что привлекло внимание многих иностранных гостей.

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«Чак-чак стал «мягкой силой» Татарстана»

Одним из главных героев саммита БРИКС в Казани стал чак-чак, которым угощали всех глав государств, прибывавших в Казань.

«Была целая история со встречей глав государств с угощением чак-чаком. Во всех кулуарах говорили об этом. Он стал элементом “мягкой силы” гостеприимства Татарстана. Многие интересовались, что же такое пробовали главы государств. Постоянно приходили сообщения с вопросами о рецепте», – сообщил Савельев.

Одним из главных героев саммита БРИКС в Казани стал чак-чак, которым угощали всех глав государств, прибывавших в Казань Фото: © Максим Блинов / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Кадры, на которых руководители разных стран пробуют чак-чак, облетели весь мир и привлекли внимание общественности, что сделало его еще более узнаваемым символом нашей республики.

Один из журналистов поинтересовался состоянием Рустама Минниханова, который ел чак-чак вместе с каждым из глав государств.

«Вы видите, что Рустам Нургалиевич всегда в хорошей форме, с этим точно нет никаких проблем», – улыбнулся Савельев.

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«О саммите БРИКС узнало, можно сказать, все население земного шара»

Саммит БРИКС в Казани получил широкое освещение в СМИ по всему миру. Было зафиксировано более 60 тыс. публикаций, рассказал заместитель премьер-министра РТ, руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

«Более 60 тыс. сообщений в СМИ за весь период саммита БРИКС с общим потенциальным охватом 8,2 млрд человек. Можно сказать, все население земного шара. Весь мир узнал информацию о Татарстане и Казани», – подчеркнул он.

На саммит БРИКС в Казани были аккредитованы около 1,5 тыс. журналистов из 94 стран мира. Для них в одном из помещений «Казань Экспо» был организован пресс-центр, откуда они могли с комфортом работать и рассказывать о событии в своих государствах.

Саммит БРИКС в Казани получил широкое освещение в СМИ по всему миру. Было зафиксировано более 60 тыс. публикаций, рассказал Шамиль Гафаров Фото: prav.tatarstan.ru

«Во время саммита мы столкнулись с беспрецедентными интернет-атаками»

Несмотря на позитивные смыслы, которые нес саммит БРИКС, были и те, кто пытался этому воспрепятствовать. На сайты, связанные с проведением события, осуществлялись небывалые до этого DDoS- атаки, однако информационная система выдержала, продолжил Гафаров.

Атакам подверглись сайты Правительства, банков и других структур, связанных с проведением саммита БРИКС в Казани.

«Во время саммита были беспрецедентные DDoS-атаки. Фиксировалась нагрузка в 175 млн запросов в секунду. Для сравнения, на “Играх будущего” было только до 1 млн. При этом наша информационная система справилась», – сообщил Гафаров.

Фото на анонсе: © Кирилл Зыков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru