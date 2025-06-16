Казань столкнулась с нашествием гусениц горностаевой моли

Фото: tatarstan.rcfh.ru

Жители столицы Татарстана жалуются на гусениц горностаевой моли, паутиной которых теперь затянуты деревья в Кировском и Московском районах города. Об этом сообщает телеканал ТНВ.

На многих деревьях практически нет листьев, на стволах – сотни гусениц, ветви как будто окутаны вуалью. Во дворах по улице Краснококшайская такая картина наблюдается уже второе лето подряд, отмечает канал.

Казанцы каждый день жалуются на гусениц в социальных сетях и отправляют обращения на портал «Народный контроль». На бульваре Серова вредители облепили молодые деревья. Паутиной затянуты даже остановка на улице Батыршина и детская площадка на улице Кулахметова.

По словам ученых, гусеницы горностаевой моли живут не на деревьях, а в гнездах из своей же паутины. Вредители питаются листьями, поэтому молодые деревца могут и погибнуть. Очередная вспышка активности гусениц длится уже третий год подряд.

«Первая вспышка, ну, так скажем, на моей научной памяти – это 2000-2001 год. Однако та вспышка <...> потом очень быстро сошла на нет, поскольку появляются гусеницы, и ими, разумеется, начинают питаться другие объекты <...>», – заметил доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.



«Однако в этом году мы наблюдаем, что вспышка продолжается уже третий год подряд. И вот тут, видимо, никакие даже хищники <...> не справляются с тем, чтобы снизить численность вот этого вредителя», – констатировал исследователь.

Как пояснили специалисты, борьба с горностаевой молью требует комплексных мер: санитарной обрезки, химической обработки, а главное – постоянного контроля. Иначе под угрозой окажутся все деревья Казани.

«Все необходимые меры принимаются. На контроле у управляющих компаний и дорожных служб», – заверили в пресс-службе администрации Кировского и Московского района столицы РТ.