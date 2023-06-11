«Мохнатые гнезда выглядят неприятно и устрашающе»: чем грозит нашествие гусениц в Казани

Казанцы сообщают о большом количестве вредителей в парках, на скамейках, детских площадках

Фото: tatarstan.rcfh.ru

«Опасный вредитель повреждает яблони и груши»

Чтобы выяснить, какие вредители активно поедают листья деревьев в столице Татарстана, обозреватель «Татар-информа» обратилась в пресс-службу администрации Кировского и Московского районов Казани. Там сообщили, что точное название обнаруженного на ивах вредителя сообщить не могут, однако прислали фотографию прожорливых гусениц крупным планом. Это фото мы отправили экспертам трех ведомств.

Заместитель директора филиала ФБУ «Рослесозащита» Центра защиты леса Татарстана Венера Ефременкова отметила, что на снимке, скорее всего, яблонная моль, или выемчатокрылая листовертка.

«Яблонная моль – плодовый вредитель, повреждает яблони и груши. Это опасный вредитель, который за 40 дней объедает дерево и оно может погибнуть», – сказала она.

Спикер Центра защиты леса Татарстана отметила, что такие насекомые в лесах не встречаются, они обитают в садах.

Специалист не исключает возможности, что это может быть и горностаевая моль, вспышки которой отмечались несколько лет назад в Казани.

«Тогда по всему городу деревья были в паутине», – заметила она.

Эксперт сообщила, что активному размножению гусениц могли способствовать погодные условия – ранняя, теплая и засушливая весна. По ее словам, снижению численности вредителя способствует обработка деревьев препаратами и их естественные враги – другие насекомые.

«Горностаевая моль кроме ивы поедает ольху и боярышник»

Доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николай Шулаев считает, что деревья в городе окутала паутиной горностаевая моль.

«Конкретный вид гусеницы я вам не назову, потому что мне надо на нее посмотреть поближе, подержать в руках. Но, судя по фотографии, на иве горностаевые моли. И такие случаи у нас уже в Казани были. Их гусеницы устраивают гнезда из паутины и свисают на ветках. Ивы используют в городе для озеленения, но уничтожить все насаждения гусеницы не могут», – сообщил он.

Преподаватель КФУ отметил, что данный вид вредителей изучается специалистами уже не один год. И, как правило, после вспышки, когда численность кратно возрастает, наблюдается спад – это естественный процесс.

«Мы изучали гнезда и находили там наездников, которые охотятся на этих гусениц, а также паразитических мух. До этого вспышка в городе была зафиксирована семь лет назад. Они (гусеницы, – прим. Т-и) культурным растениям не вредят, а вредят насаждениям», – пояснил Шулаев.

Он добавил, что кроме ивы горностаевые моли едят ольху, боярышник и некоторые виды яблонь, но серьезного ущерба не наносят. Стоит ли опасаться нашествия горностаевой моли садоводам?

«В этом году, если их особенно много, они могут что-то повредить, но паниковать не стоит. Яблоневая моль – близкий родственник горностаевой моли, который повреждает культурные растения – яблоню, сливу, боярышник. В год, когда они поедают листья, урожай будет меньше», – сказал Шулаев.

Кроме ивы горностаевые моли едят ольху, боярышник и некоторые виды яблонь, но серьезного ущерба не наносят Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благоприятных факторов, способствующих их размножению, нет»

Ученый не заметил какой-либо связи между вспышкой численности гусениц и погодными условиями.

«Бывали и жаркие, и прохладные года, когда отмечались вспышки. Насекомые – достаточно интересные объекты. Появилась вспышка – смотрим условия, но благоприятных факторов, способствующих их размножению, нет», – констатировал представитель КФУ.

Для примера Николай Шулаев вспомнил один год, когда в республике отмечался рост численности редкой бабочки.

«Была вспышка численности адмирала. Бабочка достаточно редкая, в свое время была занесена в Красную книгу Татарстана. Был год, когда их было так много, причем на всей европейской части, начиная с Карелии и заканчивая Астраханской и Саратовской областями. В связи с чем, мои коллеги – профессора, доктора наук – сказать до сих пор не могут», – подчеркнул спикер.

Опасны ли гусеницы горностаевой моли для людей? Да, они устраивают «мохнатые гнезда» из паутины на деревьях, которые выглядят неприятно и даже устрашающе, но опасности не представляют. Почему гусеницы плетут себе такие гнезда? По словам эксперта, паутина – это средство защиты от других насекомых и птиц.

Собеседник «Татар-информа» напоследок также обратил внимание на тот факт, что в этом году в лесах Татарстана зафиксированы вспышки непарного шелкопряда. Гусеницы шелкопряда полностью объедают лиственные растения и наносят большой ущерб.

«Это опасный вредитель лесного хозяйства, деревьев лиственных пород – липы, дуба. Они действительно могут влиять на плодовитость, будет меньше семян, желудей», – заключил Шулаев.

«Белая бабочка с черными пятнами на крыльях»

Заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Гузель Хусаинова согласна с предыдущими спикерами. Она считает, что листья ивы в городе активно поедает горностаевая моль.

«К семейству горностаевой моли относятся черемуховая, яблонная, плодовая, ивовая паутинная, бересклетовая горностаевая, вишневая побеговая, капустная моль и другие виды. Вредитель – монофаг, ивовая горностаевая моль будет повреждать только иву. Большого вреда другим насаждениям эти насекомые не наносят, деревья могут восстановить листву уже в год повреждения», – пояснила она.

По словам Хусаиновой, это белая бабочка с черными пятнами на крыльях. Насекомые сидят на нижней стороне листьев или в тени, летают в сумерках. Личинки объедают листья, плетут паутину, повреждают иву, дуб, ясень, плодовые косточковые деревья, реже семечковые. Сроки выхода личинок обычно совпадают с периодом цветения яблонь. Массовому размножению горностаевых молей способствуют определенные метеорологические условия – теплая зима, мягкая весна, влажное начало лета.

Говоря о мерах борьбы с вредителем, Хусаинова отметила, что на приусадебных участках используется ручной сбор паутинных гнезд, также возможно опрыскивание биологическими инсектицидами на основе бактерий. Есть и народный способ – обработка бордосской жидкостью, отваром полыни и бархатцев, настоем горького перца. Также используется метод опрыскивания химическими инсектицидами, при работе с которыми необходимо соблюдать должные меры предосторожности.

В пресс-службе администрации Кировского и Московского районов Казани в конечном итоге уточнили: «Гусеницы появились на ивах и яблонях. Предположительно это моль горностаевая».

«При обработке использовали препарат “Искра”, который борется с самыми распространенными насекомыми-вредителями. Обработали деревья на площади около 1 тыс. кв. метров по улице Серова», – говорится в сообщении.

Работы будут продолжены при выделении необходимого финансирования, отметили в пресс-службе.