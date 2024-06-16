Биолог Николай Шулаев: «Что бы человек ни делал, комары и тараканы будут с ним всегда»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Исчезновение тараканов не связано с появлением сотовых телефонов»

— Николай Вячеславович, какие насекомые относятся к синантропам?

— Те, что живут рядом с человеком. Самые известные синантропы – это тараканы. Есть рыжий таракан, есть черный, их родина — тропическая Азия. Там они живут в лесах, никого не трогают. Но они приспособились жить и в жилищах человека. Как раз в жилищах они стали синантропами, вне их они в нашем климате жить не могут.

Разумеется, нам синантропы не нужны, по одной простой причине: раз у нас их не было, их и быть не должно. Они переносят инфекции, яйца глистов, могут портить еду, вещи, например могут питаться бумагой или натуральной тканью. Поэтому мы должны с ними бороться. То, что сейчас их стало меньше, это показатель работы дезинсекционных служб. Сейчас появились много хороших препаратов, и даже в старых домах тараканов уже нет, хотя раньше были в большом количестве.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Есть мнение, что их исчезновение связано с появлением сотовых телефонов.

— Нет, это ошибочное мнение. Сейчас появились хорошие аэрозоли, которые позволяют избавиться от тараканов.

А вот комнатные мухи более пластичный вид, от них избавиться сложнее. Они тоже синантропы, но это местные насекомые, они могут жить и в лесу, но склонны жить рядом с человеком. Когда наступают неблагоприятные условия, то на стадии куколки комнатная муха нормально зимует при наших зимах. Она тоже переносит инфекции. Комнатная муха может и где-то на мусорном баке посидеть, залетает в квартиру, посидит на еде — это тоже нехорошо.

Комар-пискун, можно сказать, стал синантропом. Он приспособился размножаться, например, в затопленных подвалах, в фонтанах, даже в аквариумах. У меня был случай: у человека был просто аквариум без рыбок и туда залетели комары, самки отложили яйца и появились личинки. Если бы там были рыбы, они бы этих личинок съели, а тут никто не помешал размножению комаров. Они тоже переносят ряд инфекций, в частности малярию. В последние годы это происходит чаще – у нас коллеги занимались этим вопросом. Появилась лихорадка Западного Нила – единичные случаи, но они все равно есть.

То, что кусает нас в лесах, – это другие виды комара. Это род кусака, он так и называется. Они как раз приспособились жить в естественных водоемах: болотах, озерах, реках… А в городе у нас комар-пискун, он везде может размножаться.

Виды комаров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— Меня всегда интересовал такой вопрос: вот лес с комарами, я пришел туда и кормлю их собой. А если бы не пришел – они бы что, с голоду умерли?

— Нет-нет, комары питаются кровью – и им все равно, какая это кровь. В лесу есть и дикие животные – лоси, кабаны, их кровь комары тоже сосут, и птицами они тоже питаются, так что они находят себе пропитание. Конечно, когда их очень много, действительно может быть такой вариант, что кому-то какого-то питания не хватает. Но как только появляется какое-то крупное позвоночное, в том числе человек, они чувствуют, что идет теплокровный объект, и тут же устремляются к нему.

«Земля – планета насекомых»

— А другие синантропные насекомые?

— Есть, например, синантропный муравей – рыженький, маленький. Он называется «фараоновый муравей» или «фараонов муравей».

Муравьи тоже тропический вид. С ними можно бороться, применяя химические вещества, но лучше всего найти гнездо, где они локализуются. Пока гнездо не найдешь, они все равно будут ходить, портить еду, одежду. Но в целом они не такие страшные, как тараканы, потому что таракан может быть достаточно крупным.

Муравьи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сейчас в инсектариях в качестве экзотических насекомых стали разводить американского, мадагаскарского тараканов. В принципе, они тоже склонны к синантропизму, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы они убегали из этих инсектариев. Иначе они могут приспособиться жить в наших квартирах. Это уже более неприятно, потому что американский таракан большой, почти 5 см длиной, мадагаскарский еще больше. Они тоже, особенно американский, способны повреждать пищу, бумагу, ткань.

Были случаи, когда такие тараканы сбегали на станциях юннатов и начинали спокойно жить. Такие же случаи были в исследовательских институтах – тараканы сбегали и приспосабливались. В таких случаях нужно быстро локализовать это место, обработать. Одно дело таракан длиной 1 см, совсем другое – 4-сантиметровый. Если маленький таракан упадет спящему человеку на голову, он этого не заметит; а если такая вот «лошадь» — это уже неприятно.

— Говорят, свято место в природе пусто не бывает и если человек уничтожит один вид, скажем, таракана, то его место занимает другой.

— Да, иногда бывает такое, что когда уничтожается один вид, то либо его место занимает другой, либо уничтожаемый вид начинает интенсивно размножаться. У нас в свое время очень не любили волков, и их стало очень мало. К чему это привело? Сейчас в лесопарковых зонах и в пригородах лоси и кабаны выходят на дорогу, даже живут в пригородах, а то и в черте города. Раньше волки регулировали их численность, а теперь природных врагов у них не стало. Вот вам элементарный пример: человек уничтожает один вид, другой начинает размножаться.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— А если человек уничтожит комаров, кто придет вместо них?

— С насекомыми это нереально. У них очень высокая численность, и как бы мы ни обрабатывали, что бы ни делали, комары у нас будут всегда. Просто, может, их станет чуть меньше. Полностью уничтожить насекомых, как, например, позвоночных, невозможно.

Вообще-то у нас не планета людей, а планета насекомых. Их очень много, много видов, они более пластичные, более приспособленные к жизни на Земле. Поэтому даже тех тараканов, которые стали синантропами, вывести полностью невозможно. И сейчас время от времени появляются какие-то сообщения, что где-то тараканы есть и их там много. Как те же самые крысы, которые тоже синантропы. Крысы все равно найдут какие-то места, где будут продолжать размножаться, несмотря на все обработки и изолирование мусорных баков, где они питаются.

Какие насекомые самые опасные?

— Человек тоже участвует в размножении насекомых?

— В том-то и дело, что как раз человек, перевозя грузы, перенес и распространил всех этих синантропов. То есть, передвигаясь по миру, человек перевозит вместе с собой тех же самых крыс, мышей, тараканов, и те, попадая в выгодные для себя условия, приспосабливаются там жить. Мы даже не замечаем, что с какими-то ящиками, где находятся, допустим, бананы или что-то еще, перевозим и тех же тараканов. Это может быть оплодотворенная самка, которая попадает в новое место, откладывает яйца и дает потомство – и все, пошло! В Казани был случай, когда в пакете с виноградом оказался скорпион. Он случайно туда залез, оказался на прилавке и ужалил покупательницу. Хорошо, что без смертельного исхода.

Таким вот образом разные виды оказываются в северных широтах, где они в естественных условиях жить не могут, поэтому живут рядом с человеком.

— А какие самые опасные насекомые в наших широтах?

— Наверное, перепончатокрылые: пчелы, осы, шершни. Пчел мы искусственно разводим, получаем мед, пергу, маточное молочко, но именно массовые укусы пчел, несоблюдение техники безопасности, особенно если жертвами оказываются подверженные аллергии люди, приводят к печальным, а иногда и смертельным исходам. Если человек подходит к гнезду без каких-то защитных средств, они будут атаковать.

У нас есть ядовитые бабочки семейства медведиц, и для человека их яд тоже небезопасен. Но мы же не птицы, мы их не едим, поэтому для нас они безопасны.

— Если такая бабочка сядет на человека?

— Нет, ничего страшного. Но ученые, когда их ловят, моют руки перед едой. Среди медведиц есть достаточно ядовитые виды, которые при случайном попадании в пищу могут привести к отравлению. Но, во-первых, если это суп, то, скорее всего, высокая температура разложит яд. И у них яркая окраска — это предупреждение для птиц, и вряд ли вы не заметите их в пище.

Поэтому опасность для человека представляют в первую очередь перепончатокрылые. И слепни. Они не ядовитые, а кровососущие паразиты, переносчики заразы. Но специфических инфекций слепни не переносят.

Бабочки семейства медведиц Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Про комара, который переносит малярию, мы уже упомянули. При его укусе может произойти заражение инфекцией. У слепней ротовой аппарат режуще-сосущий, а не колюще-сосущий, как у комаров, поэтому когда они кусают, всегда появляется волдырь, место укуса больше разбухает и больше болит. Но они, повторю, не ядовитые, это паразиты.

Опасность представляет клещ, он переносит энцефалит. Это уже хелицеровый родственник пауков, к насекомым он не относится.

«Уховертки не залезают в уши, это обывательская страшилка»

— Пишут, что рядом с любым человеком в радиусе двух метров всегда можно найти четырех пауков.

— Да, но это обычно мелкие пауки, которые не опасны. Мелкие пауки абсолютно безвредны. Из ядовитых у нас есть тарантул. Но он в Красной книге – редкий. Тарантул может прокусить кожу человека.

— А он смертельно опасен?

— Нет, не смертельно, но кусает болезненно, [место укуса] может распухнуть. Но, повторю, у нас тарантул очень редкий, встречается в хорошо прогреваемых местах. Обычно это крупные самки — они днем прячутся, выходят на охоту только ночью. У нас я видел их буквально три раза. Вот на юге России их нужно опасаться, а у нас тут граница ареала.

— Пауки являются синантропами?

— Нет. Синантропами являются скорпионы, они могут заползать в человеческое жилище, где-то прятаться, но это уже в глобальных тропиках. У нас они есть на Кавказе, но это итальянские скорпионы, их укус не очень страшен — распухает, болит, но без смертельного исхода.

В Татарстане есть крупные пауки-крестовики, они могут плести паутину в жилище, могут случайно кусать. Вот скорпионы в поисках пищи иногда специально залезают в помещения. Как мне рассказывали коллеги, побывавшие в совсем уж тропических странах Юго-Восточной Азии и Африки, там, прежде чем надеть обувь, ее вытряхивают, потому что туда может залезть скорпион. Но у нас скорпионов, к счастью, нет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— В какой бы чистоте ты ни содержал квартиру, какие сетки бы ни использовал, насекомые и пауки все равно появляются. Как можно изолировать от них жилище?

— Да, бывает такое – москитные сетки есть, ложишься спать, а над ухом звенит комар. Видимо, он проник через входную дверь, когда она открывалась. То есть мы этого даже не заметили. Как-то они все равно умудряются проникать, поскольку мелкие. Если появляется какая-то небольшая щелочка, комар может через нее пролезть, как и паук.

— А какие еще страшные существа живут рядом с человеком?

— Многие насекомые страшные, но для человека не опасные. Но обыватели придумывают про них страшилки. Например, про уховерток, которые якобы залезают в уши. Разумеется, они туда даже не пойдут, потому что живут в гниющих растительных остатках, во влажных местах. Поэтому ничего такого страшного тут нет. К счастью, мы не в тропиках, у нас нет таких монстров-насекомых, как пауки Австралии или скорпионы Африки и Юго-Восточной Азии.

Как спасаться от насекомых?

— Есть еще клопы...

— Постельные клопы – это тоже паразиты. Они проникают к нам через вентиляцию, могут жить в гнездах птиц. Птицы иногда делают гнезда на крышах, и вот через вентиляционные отдушины к нам могут проникать клопы. Ночью они заползают в постель, кусают нас. Здесь тоже необходимо применить уборку, есть и специальные химические вещества.

Есть виды паразитических клещей, которые питаются кожей: угревая железница, чесоточный зудень, который вызывает болезнь чесотку. Это микроскопические объекты. Чесоточный зудень опасен, и, соответственно, если он появляется, нужно обратиться к инфекционисту, который пропишет специальную мазь.

А мелкие клещи такой опасности, как правило, не представляют. Бывает, они настолько мелкие, что мы даже не замечаем, как они ползают по нашему телу. Это вот та же угревая железница. Иногда она может залезать в волосяную луковицу в корне волоса, и тогда может быть кожное гноение, но ничего больше. Мы обычно эти прыщи прижигаем, выдавливаем – и, в общем-то, все.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— Есть какие-то эффективные средства защиты от комаров и слепней?

— Аэрозоли отпугивают комаров. А слепни более массивные, на них эти аэрозоли не действуют.

— А ультразвуковые присбособления?

— Если честно, я не слышал, что это эффективно.

— Говорят, что комары якобы кого-то любят кусать, а кого-то нет.

— Нет, это абсолютно исключено. Я специально уточнял этот вопрос – им все равно, какая группа крови.

Полезные и вредные

— А какие насекомые и пауки полезны для человека?

— Вообще полезны в первую очередь хищники, то есть энтомофаги. Те же самые стрекозы, например, которые охотятся на комаров, или жужелица, которая охотится на гусениц в огородах.

Пауки плетут паутину, ловят себе комаров и тем самым приносят нам пользу.

Богомол Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Наши друзья, получается.

— Ну да. Есть еще богомол, он у нас с 2006 года — мы тогда впервые обнаружили его в Татарстане. Это тоже хищник, он охотится на мух.

— А какие вредны?

— Из вредителей хочу напомнить о непарном шелкопряде. Это тот, который устроил прошлым летом в Татарстане целое безобразие, поедая листья. Он – вредитель лесного хозяйства, но может встречаться и в городе в лесопарковых зонах. Непарный шелкопряд поедает любые лиственные деревья, листья, причем полностью их объедает. У него лохматые, покрытые длинными волосками гусеницы, таких гусениц не едят птицы, и даже муравьи не могут их есть, потому что эти волоски ядовитые. И когда происходит вспышка их численности, а она идет по всей европейской части, лес может погибнуть.

Когда непарный шелкопряд все съедает, в поисках пищи он может переползать на приусадебные участки и поедать культурные растения. Эти гусеницы достаточно крупные, зловещие, с длинными волосками, то есть зрелище неприятное. Только кукушка приспособилась их есть. У нее зоб выслан вязкой жидкостью: когда она глотает гусеницу, все волоски накалываются на нее, кукушка это отрыгивает, а голую гусеницу съедает. Поэтому лесоводы очень любят кукушку.

Гусеницы непарного шелкопряда Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Чем была вызвана такая вспышка в прошлом году?

— В первую очередь тем, что произошла нормальная зимовка, в данном случае яиц. То есть у непарного шелкопряда зимуют яйца. Обычно во время зимовки какая-то их часть гибнет, какая-то может повреждаться насекомыми, которые питаются яйцами. Тут, видимо, все сошлось и произошла достаточно большая выживаемость этого поколения, несмотря на то что зимы у нас достаточно суровые. Иногда бывает, что теплая зима для насекомых — это хуже, им нужно, чтобы их проморозили, с некоторыми видами такое тоже бывает. Здесь, видимо, так получилось, что эти критерии послужили тому, что произошла почти максимальная выживаемость яиц.

С вредителями леса бороться проблематично. В сельском хозяйстве проще, там нет других диких животных. Поле пшеницы растет, других растений там нет, его, разумеется, обрабатывают. Лес – это немного другое устройство: там больше биоразнообразия, есть и полезные насекомые, и птицы. Поэтому борьба с лесными вредителями всегда была проблемной, как протравишь – полезные насекомые тоже гибнут. Сейчас, конечно, разрабатываются препараты, которые точечно влияют на определенный вид.

— А нельзя заранее предвидеть вспышку?

— В принципе, есть наблюдение по цикличности. Например, в прошлом году в Кировском районе Казани была вспышка горностаевой моли. Она выделяет паутину и плетет паутинные гнезда, где прячутся гусеницы. Очень неприятный внешний вид. На иве, на черемухе, иногда на яблонях это бывает, но в первую очередь насекомое любит иву. Висит большое гнездо и в нем гусеницы.

Вот это третья вспышка на моей научной памяти: первая была в 2001 году, вторая — в 2012-м, третья — в 2023-м. Повторяемость каждые 11 лет. Если проводить такие мониторинги по лесам, можно прогнозировать вспышку на определенный год. Кстати, лесные службы еще в мае говорили о возможности вспышки.

Бабочка адмирал Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— А почему такое не происходит с полезными насекомыми? Или с краснокнижными?

— Происходит, и с краснокнижными тоже. Вспышкам подвержены все насекомые – и полезные, и вредные. По законам экологии есть волны жизни: вспышка сменяется снижением численности и наоборот.

Вот бабочка адмирал была в Красной книге Татарстана. Ее численность стала выше, и 8 лет назад мы ее оттуда вывели. Например, на клумбах Казани в августе месяце были одни адмиралы. Такое, в общем-то, бывает. Бабочка махаон тоже много летала по городу. Она тоже была в Красной книге, но сейчас ее численность увеличивается, и из некоторых региональных Красных книг ее постепенно убирают.

Шулаев Николай Вячеславович — биолог, доцент кафедры зоологии и общей биологии КФУ. Кандидат биологических наук.

Родился в 1976 году.

Окончил биолого-почвенный факультет КГУ, квалификация — биолог-зоолог.

Член Ученого совета Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Член Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу РТ.

Председатель Казанского отделения Русского энтомологического общества.