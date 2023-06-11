Россельхозцентр объяснил, чем опасно нашествие гусениц в Казани

К обработке деревьев от многочисленных гусениц горностаевой моли приступила администрация Кировского и Московского районов Казани. Каким деревьям угрожают вредители, «Татар-информу» объяснили в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан.

«К семейству горностаевой моли относятся черемуховая, яблонная, плодовая, ивовая паутинная, бересклетовая горностаевая, вишневая побеговая, капустная моль и другие виды. Вредитель-монофаг — ивовая горностаевая моль будет повреждать только иву. Большого вреда другим насаждениям эти насекомые не наносят, деревья могут восстановить листву уже в год повреждения», — отметила заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Гузель Хусаинова.

По словам специалиста, горностаевая моль — это белая бабочка с черными пятнами на крыльях. Насекомые сидят на нижней стороне листьев или в тени, летают в сумерках. Личинки объедают листья, плетут паутину, повреждают иву, дуб, ясень, косточковые плодовые деревья, реже семечковые. Сроки выхода личинок обычно совпадают с периодом цветения яблонь. Массовому размножению горностаевых молей способствуют определенные метеорологические условия: теплая зима, мягкая весна, влажное начало лета.

Подробнее о нашествии гусениц на столицу Татарстана читайте в материала «Татар-информа» — «Моль яблонная или горностаевая?»: чем грозит нашествие гусениц в Казани?