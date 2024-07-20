Казань стала лидером среди мегаполисов по росту стоимости новостроек в июне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В июне текущего года столица Татарстана стала лидером среди городов-миллионников по росту стоимости жилья в новостройках в годовом выражении. К такому выводу пришли специалисты платформы bnMAP.pro, сообщает издание «РБК-Недвижимость».

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Казани в июне 2024 года достигла 259,6 тыс. рублей. Это на 37% больше, чем было в июне 2023-го (189,5 тыс. рублей).

Аналитики bnMAP.pro объяснили лидерство столицы РТ в рейтинге увеличением строительной готовности объектов, которые возводятся в городе.

«Вымывание из экспозиции наиболее бюджетных объектов на фоне высокого спроса, который отмечался в конце первого полугодия, также привело к росту цен», — добавили эксперты.

В топ-5 мегаполисов по темпам увеличения стоимости жилья в новостройках также вошли Челябинск (квадратный метр подорожал на 35,9%, до 129,8 тыс. рублей), Нижний Новгород (рост на 35,2%, до 199 тыс. рублей), Омск (рост на 31,3%, до 143,5 тыс. рублей) и Уфа (рост на 29,4%, до 166,6 тыс. рублей).

Москва при этом оказалась на последнем, 15-м месте в рейтинге. За год цена за квадратный метр в новостройках столицы России увеличилась на 13,6%, достигнув 499,1 тыс. рублей. Замкнул рейтинг Краснодар, где квадратный метр подорожал на 12,6% — до 162,9 тыс. рублей.

Ранее Казань оказалась на пятом месте среди 11 крупнейших городов России, где выросли средние цены на новостройки за отдельно взятый июнь.