В Татарстане план по вводу жилья выполнили на 80% – ввели 2,5 млн кв. м

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По состоянию на 20 июля план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 80%. В общей сложности с начала года в республике ввели 2 млн 518 тысяч кв. м. Такие данные озвучил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики.

Спикер уточнил, что по линии коммерческого строительства сдано 39% от запланированного объема или 95 многоквартирных домов суммарной площадью 569 тыс. «квадратов».

По программе соципотеки годовой план выполнили на 73%. Так, всего на 2024-й запланировали построить 56 домов. Но из них по состоянию на 20 июля 28 зданий уже сдали. Их суммарная площадь – 118 тысяч кв. м.

В ИЖС на текущий момент годовой план выполнили на 121%. Цифры здесь следующие: сдано 13 тысяч 561 дом площадью 1 млн 831 тысяч кв. м.

Также, по словам министра, в Татарстане продолжают работать над обеспечением жильем отдельных категорий граждан. Так, для обеспечения жильем детей-сирот - помимо уже заключенного госконтракта - Госкомитет РТ по закупкам объявил аукцион на право заключения контракта по приобретению 81 помещения.

«Из 84 молодых семей, включенных в программу текущего года, субсидии использовали 59 семей, остальные продолжают подбор квартир на рынке жилья», - докладывает Айзатуллин.

Еще спикер добавил, что в категории «Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей» на сегодня из 28 сертификатов реализовано 6 на общую площадь 458 кв. м. По остальным семьям, получившим сертификаты, в настоящее время Госжилфонд РТ ведет работу по подбору жилых помещений.