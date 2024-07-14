Казань попала в топ-11 городов России, где выросли цены на новостройки за месяц

Казань оказалась на 5 месте среди 11 крупнейших городов России, где выросли средние цены на новостройки за последний месяц. Так, согласно подсчетам экспертов, в среднем «казанский квадрат» подорожал на 1,4%, пишут «Известия».

Первое место в данном топе по росту средней цены кв. м. на первичке в последний месяц действия ипотеки с господдержкой и старых условий по семейной ипотеке среди городов-миллионников РФ заняла Самара. Там стоимость «квадрата» выросла на 3,1%. Также в топ-3 вошли Красноярск (+2,8%) и Омск (+2,3%). Обогнал столицу РТ по росту цен на новые дома и Нижний Новгород (+1,5%).

На 6-11 местам данного рейтинга расположились Новосибирск (+1,3%), Воронеж (+1%), Санкт-Петербург (+0,9%), Пермь (+0,7%), Челябинск (+0,4%) и Екатеринбург (+0,3%). Не изменились цены за выше озвученный период только в Волгограде и Уфе. А вот в Краснодаре цены даже снизились (–0,6%), также как и в Ростове-на-Дону и в Москве (–0,1%).

В среднем по России «квадрат» на первичном рынке подорожал до 132 350 рублей.

Как сказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, рост цен спровоцировал ажиотажный спрос на первичку последних двух месяцев из-за прекращения ипотеки с господдержкой 1 июля. То есть, граждане скупали в это время самые доступные по цене квадратные метры, а это «скупка» сократила долю бюджетного предложения в общем объеме. «Плюс» цены продолжали расти по причине давления внешних факторов, подчеркнул спикер.

Сейчас, по словам Иванова, самые доступные новостройки в городах-миллионниках по средней цене «квадрата» зафиксированы в Волгограде — 101 505 рублей, Челябинске — 111 874 рубля и Воронеже — 119 875 рублей.

Причем эксперт полагает, что в ближайшие полгода цены на первичку существенно не изменятся. Скорее всего, они останутся на текущих уровнях, а если и будут колебания, то незначительные.

Он объяснил, что рост цен ограничивает уровень покупательской способности, но одновременно с этим снижение цены невозможно из-за инфляции и роста себестоимости строительства.