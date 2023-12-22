Казань попала в топ популярных железнодорожных направлений

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла восьмое место среди популярных железнодорожных маршрутов внутри России по предварительным итогам завершающегося 2023 года. Об этом сообщает сервис «Туту.ру».

В общей сложности примерно в 97% случаях самостоятельные путешественники выбирали внутренние направления, как и в предшествующем, 2022 году, отмечают аналитики.

Чаще всего в нынешнем году россияне путешествовали по железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом, именно на этот маршрут пришлось 8,7% билетов.

На втором месте по популярности оказалось направление Краснодар — Сочи с 3,4% билетов, а на третьем — направление Москва — Нижний Новгород с 1,7% билетов.

Четвертую позицию занял маршрут Москва — Симферополь с 1,3% билетов, пятая и шестая позиции достались железнодорожным маршрутам Москва — Ростов-на-Дону и Москва — Воронеж с 1,2% билетов каждый.

Направления Москва — Ярославль, Москва — Казань и Москва — Тула заняли места с седьмое по девятое с 1% билетов каждое. На ставшее десятым направление Москва — Брянск пришлось 0,9% билетов, на остальные — еще меньше.

По оценке специалистов сервиса, «сохраняется высокий спрос на билеты в южные регионы, где остаются закрыты [из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине (СВО)] некоторые аэропорты».

В частности, в 2022 году маршрут Москва — Симферополь поднялся с 50-го места на шестое, а в 2023-м — на пятое. Сильнее всего в текущем году вырос спрос на ж/д поездки из Москвы в Ростов-на-Дону, из Москвы в Симферополь и из Краснодара в Сочи (приблизительно на 30%).

При этом спрос на поездки по железной дороге в ближайшие к Москве и, отчасти, к Санкт-Петербургу города увеличился незначительно (заметнее всего, на 12%, подросло направление Москва — Ярославль).

Из заграничных направлений наиболее востребованы маршруты Москва — Минск, Санкт-Петербург — Минск и Москва — Брест (31,7%, 4,6% и 4,2% соответственно). Направления, связывающие РФ с Беларусью, заняли еще пять позиций в топе-10. Остальные два популярных маршрута связывают российские Омск и Новосибирск с казахстанским Петропавловском.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что перевозка пассажиров двухэтажными поездами на Горьковской железной дороге за 11 месяцев 2023 года увеличилась на 11% по сравнению с 2022-м.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден российский лидер.