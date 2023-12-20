Перевозка пассажиров двухэтажными поездами на ГЖД выросла 11%

Перевозка пассажиров двухэтажными поездами на Горьковской железной дороге за 11 месяцев увеличилась 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего было отправлено более 1,6 млн человек, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам – Москва – Казань, Москва – Ижевск, Москва – Чебоксары и Москва – Йошкар-Ола», – говорится в сообщении.

Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Кроме того, каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров.

Ранее, 10 декабря, были назначены дополнительные поезда сообщением Казань – Москва и Казань – Имеретинский курорт.