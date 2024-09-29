Казань попала в топ городов, где отметили максимальный рост цен на новостройки

В Казани по итогам июня-сентября 2024-го кв. м. в новостройках подорожал на 3,8%. Причем столица Татарстана оказалась среди городов-миллионников, где был отмечен максимальный рост стоимости «квадрата» за озвученный период, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Также максимальный рост стоимости «квадрата» на «первичке» среди городов-миллионников зафиксировали в Самаре (+4,8%), Челябинске (+4,5%) и Красноярске (+3,9%). В топ-5 после Казани попал Омск (+3,5%). В среднем же по России цена квадратного метра на этом рынке жилья к концу сентября 2024-го выросла еще на 4%.

Что касается Москвы и Питера, то там кв. м. в новостройках за аналогичный период подорожал на 1,6% и на 1,9% соответсвенно.

Интересно, что в вышеупомянутых городах цены на «новое жилье» продолжили расти несмотря на падение спроса на новостройки на 20% (данные указаны средние по стране).

«Средняя стоимость кв. м. на первичном рынке жилья в России, по данным проектных деклараций, превысила 175,5 тыс. рублей, в аналогичный период прошлого года она была на уровне 155 тыс. рублей. Вопреки охлаждению спроса на новостройки в части крупных городов рост средней стоимости квадратного метра продолжился», — отметил директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

При этом также эксперты назвали города, где кв. м. в новостройках подешевел. Среди таких оказались Ростов-на-Дону (–2,4%), Уфа (–1,9%) и Нижний Новгород (–0,1%).

Ранее сообщалось, что предприниматели Татарстана приобрели более 96 тысяч объектов недвижимости.