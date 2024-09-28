Казань попала в топ-10 городов, где сохранились дореволюционные здания

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Казань заняла 9 место в рейтинге российских городов по доле сохранившихся дореволюционных домов. Таких зданий в столице Татарстана осталось около 2%, пишет РБК со ссылкой на экспертов отрасли.

Лидирует по доле сохранившихся дореволюционных зданий Санкт-Петербург — 29% от общего числа жилых построек в городе. На втором месте – Ростов-на-Дону (28%), а на третьем – Самара (14%).

Во всех остальных городах из данного рейтинга таких построек осталось менее 10%. Так, в топ-10 попали Нижний Новгород (9%), Волгоград (7%), Уфа (5%), Челябинск (5%), Москва (4%) и Воронеж (2%).

При этом Казань попала в топ-10 городов по доле современной застройки (домов, построенных до 2019 года). В данном рейтинге столица РТ заняла второе место с показателем в 32%. Больше современных зданий только в Волгограде (36%).

Третье место в «современном» топе заняли Воронеж и Челябинск (по 26% в каждом). Далее идут Красноярск (25%), Новосибирск (23%), Екатеринбург (21%), Омск (20%), Москва (18%) и Уфа (18%).