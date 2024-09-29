Предприниматели Татарстана приобрели более 96 тысяч объектов недвижимости

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С 2019-го татарстанские предприниматели купили свыше 96 тыс. объектов недвижимости. Из них, как сообщает Росреестр Татарстана, зарегистрировано по обращениям представителей малого и среднего бизнеса около 38 тыс. земельных участков, более 14,4 тыс. зданий и свыше 43,6 тыс. нежилых помещений.

Причем только за 9 месяцев 2024 года предприниматели приобрели свыше 13,7 тысяч объектов, из которых 5762 – помещения, 5681 – земельный участок и 2282 – здания.

«Коммерческая недвижимость на протяжении всех этих лет пользуется высоким спросом. За прошедшие пять лет предприниматели для открытия или развития бизнеса приобрели более 96 тысяч объектов недвижимости, расположенных на территории республики. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Росреестр Татарстана регистрирует такие объекты в сокращенные сроки», - сообщила начальник отдела госрегистрации недвижимости по инвестиционным проектам Александра Абдуллина.

Напомним, в Татарстане для представителей малого и среднего бизнеса срок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним составляет 5 рабочих дней вместо законодательно установленных 9 (за исключением договоров участия в долевом строительстве); при одновременной постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав - 9 рабочих дней вместо 12.

Кроме того, по всем возникающим вопросам, в том числе по предрегистрационной подготовке документов, юридические лица, индивидуальные предприниматели, желающие поставить на кадастровый учет и (или) зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости нежилого назначения, предназначенные для предпринимательской деятельности, а также земельные участки под такими объектами, могут обратиться в Росреестр Татарстана по телефону 8(843)255-24-20 (ежедневно в рабочее время).