Татарстан попал в топ регионов, где подешевела «вторичка» в третьем квартале 2024-го

Республика Татарстан оказалась среди 8 регионов, где подешевел кв. м. на вторичном рынке жилья по итогам 3 квартала 2024-го. Медианная стоимость «квадрата» на «вторичке» в нашем регионе снизилась на 0,9%, до 130 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на экспертов отрасли.

Сильнее всего медианная стоимость кв. м. на вторичном рынке снизилась в Москве (-1,6%, до 340 тыс. рублей). Далее идут Новосибирская область (-1,2%, до 117 тыс.). Следом после РТ расположились Московская (-0,8%, до 155 тыс.), Свердловская (-0,6%, до 94 тыс.), Челябинская (-0,5%, до 82 тыс.) и Самарская (-0,4%, до 97 тыс.) области, а также Пермский край (-0,1%, до 78 тыс.).

В среднем же по России медианная стоимость «квадрата» на «вторичке» подешевела на 1,7%, до 130 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань обогнала Москву по динамике роста стоимости аренды жилья с начала года. Также столица РТ попала в топ-10 городов, где сохранились дореволюционные здания.