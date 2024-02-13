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Общество 13 февраля 2024 21:46

Казань попала в топ-5 лучших городов для путешествий на День влюбленных

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Казань заняла 4 место в топе городов России, куда туристы путешествуют на День влюбленных. Как пишет мэрия столицы РТ, на город пришлось 2,7% бронирований отелей.

Первое место в рейтинге заняла Москва (24,6%), второе - Санкт-Петербург (14,9%), а третье - Сочи (10,1%). Топ-5 замкнул Иркутск (2,3%).

В большинстве своем туристы бронировали номера для двоих – 55,3%. А остановку путешественники совершают в отелях формата «три звезды» или «четыре звезды».

Ранее сообщалось, что в Казани на «Черном озере» организуют вечер быстрых знакомств в честь 14 февраля.

Также россияне раскрыли свои идеи и траты на подарки ко Дню всех влюбленных и рассказали, для чего ходят на свидание.

#День всех влюбленных #Казань #топ #путешествия
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