Россияне раскрыли свои идеи и траты на подарки ко Дню всех влюбленных

Больше 13,5 тыс. рублей готовы потратить россияне на подарки к Дню святого Валентина, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. При этом самые высоки расходы, около 6 тыс. рублей, запланированы на мартовский праздник, пишет ПРАЙМ.

Далее по затратам – 14 февраля – около 4 тыс. рублей на подарок. На 23 февраля россияне планируют потратить около 3,5 тыс.

Среди идей для подарка: цветы и средства по уходу с парфюмерией. При этом цветы и ювелирные украшения больше россиян хотят подарить на День влюбленных и Женский день.

Интересно, что 55% опрошенных поздравляют с 8 марта родителей, еще 50% – родственников и друзей, а около 30% – своих коллег и детей. Добавим, что, согласно опросу, Международный женский день – это третий праздник по своей значимости. Важнее – Новый год и День рождения.

Добавим, что 63% россиян поздравят с 23 февраля друзей, еще 39% — коллег на работе, 46% – своих родных, а 43% – своего мужа. При этом женщины думают подарить непродовольственные товары и товары для хобби и творчества.

С 14 февраля, который отпразднуют около 10% опрошенных, россияне поздравят своих мужа/жену (77%). Своим половинкам планируют подарить цветы (28%), аксессуары (27%), ювелирные украшения (26%), а также продукты питания (21%) — например, конфеты.