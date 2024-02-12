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В казанском парке «Черное озеро» пройдет вечер быстрых знакомств в День всех влюбленных
В День святого Валентина, 14 февраля, в казанском парке «Черное озеро» организуют вечер быстрых знакомств. Начнется мероприятие в 19:00, сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться.
Согласно правилам «быстрых знакомств», сначала всех участников поделят на группы по два человека. Далее каждая пара общается, а потом напарники меняются. В конце участники смогут прислать имена собеседников, с которыми им хотелось бы пообщаться дальше. Если у них произойдет «мэтч», то организаторы направят контакты. Встречи и знакомства будут проводить прямо на катке, но при этом наличие своих коньков необязательно.
Также с 18:00 до 20:00 в здании проката организуют фотобудку, где гости смогут сделать памятные фотографии.
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