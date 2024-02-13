«Чтобы поесть»: россияне рассказали, для чего ходят на свидание

Россиян спросили, для чего они ходят на свидание. В итоге 25% заявили, что их цель – поесть, 12% - из-за того, что им скучно, и только 36% надеются найти свою любовь, пишет РИА «Новости». Добавим, что среди других целей свидания у граждан - хорошо провести время (23%). При этом 4% опрошенных вообще не ходят на свидания.

Интересно, что 87% россиян верит в настоящую любовь, а 10% отнесли себя к агностикам в данном вопросе. О своей первой любви помнят 92%, не помнят – 6%, а 2% граждан никогда по-настоящему не влюблялись.

На вопрос, почему вы ищите вторую половинку, люди отвечали: хочу встретить человека, с кем смогу прожить до самой старости (52%). Еще 31% говорят, что осознанно хотят создать семью, 14% - чтобы было с кем провести время. Однако 3% опрошенных признались, что никого не ищут, потому что им не нужна вторая половинка.

Уточняется, что 64% участников опроса отмечают День святого Валентина, 11% опрошенных нейтрально относятся к празднику, еще 16% полагают, что данный день – просто маркетинг, а 9% относятся к празднику негативно, так как у них он проходит в одиночестве.

Добавим, чтобы праздник 14 февраля не прошел в одиночестве, в Казани на «Черном озере» организуют вечер быстрых знакомств.

Также россияне раскрыли свои идеи и траты на подарки ко Дню всех влюбленных.