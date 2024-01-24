Казань передала Оренбургской области частичку огня семейного очага «Сердце России»

Казань сегодня передала Оренбургской области частичку семейного огня, который был зажжен в Муроме. Церемония прошла в Центре семьи «Казан» в рамках всероссийской акции «Огонь семейного очага».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Необычный чудесный огонь “Семейного очага” сегодня прибыл в Казань для передачи своих теплых частичек семьям из Приволжского федерального округа, в том числе Татарстана. В течение года он будет находиться в Центре семьи “Казан” и дарить свое тепло создающим семейный очаг парам – молодоженам», – сказала на церемонии начальник отдела по обеспечению мероприятий в Центре семьи «Казан» Марина Тетерина.

Огонь для Оренбургской области принял глава города Бугуруслан Дмитрий Дьяченко. Его передала исполняющий обязанности начальника Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Нашему городу выпала большая честь, и я с гордостью передаю Оренбургской области частичку данного “Семейного очага”. Очень символично и радостно, что именно Казань передает 13 регионам Приволжского федерального округа частичку этого огня. Прошу вас довезти огонь до Оренбургской области и раздать всем семьям», – заявила Студеникина.

Она также подарила гостю книгу «Татарский мир», чтобы «Оренбургская область всегда была на связи с Татарстаном».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Дьяченко в свою очередь пообещал доставить огонь до Оренбурга. Уже завтра в этом городе пройдет торжественное мероприятие, посвященное Году семьи, с участием губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и лучших семей региона.

«Семья – это базовый кирпичик, на котором строится все наше общество. Символ семьи – это полная чаша. Хочется пожелать, чтобы все наши российские семьи были полными чашами и пускали свои корни, как настоящие могучие деревья. Желаю всем крепких семейных уз и негаснущего, как этот благодатный огонь, семейного очага. Я сам очень бережно храню семейные традиции, являюсь отцом двоих сыновей. Наверное, будем планировать и третьего», – отметил глава Бугуруслана.

Он убежден, что Год семьи – это важное и значимое событие для всей России, для всех жителей, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Ожидается, что завтра, 25 января, огонь в Казани примут еще девять регионов Приволжского федерального округа.

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Его открытие состоялось 23 января на выставке-форуме «Россия» в Москве. Там же был дан старт всероссийской акции «Огонь семейного очага».

В рамках этой акции в Муроме у мощей святых Петра и Февронии, ставших символом любви и верности, зажгли огонь. Он был доставлен на выставку «Россия», чтобы зажечь символический семейный очаг «Сердце России».

Лампаду с пламенем от семейного очага «Сердце России» привезла в Казань семья Зиятдиновых. Супруги заключили брак на выставке-форуме в Москве. И сегодня в Центре семьи «Казан» впервые прошло бракосочетание, где молодоженам Ханифатуллиным передали этот семейный огонь.