В Казани молодоженам впервые передали семейный огонь из Мурома

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Центре семьи «Казан» впервые прошло бракосочетание, где молодоженам передали семейный огонь, который был зажжен в Муроме. Его привезла в столицу Татарстана семья Зиятдиновых — супруги зарегистрировали брак на выставке-форуме «Россия». Первыми, зажегшими свою лампаду от этого огня, стали Ханиматуллины.

«Сейчас уже ощущаешь себя по-другому. Добавилось больше серьезности, ответственности, но вместе с тем тепла и любви друг к другу. Мы очень горды тем, что Татарстан стал одним из 12 субъектов, которым был передан семейный огонь, рады, что мы первыми смогли его получить. Мы поставим нашу лампаду на кухне, где и должен располагаться семейный очаг», — заявил Ильдар Ханиматуллин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ильдар и Диляра, теперь ставшие мужем и женой, вместе уже четыре года. В ближайших планах у пары — начать строительство собственного дома.

Семейный огонь прямо в зале бракосочетаний Ханиматуллиным передали Самат и Сюмбель Зиятдиновы. Они получили его в Москве и бережно везли до Казани на самолете, чтобы передать пламя семьям не только Татарстана, но и всех регионов Приволжского федерального округа. И сразу из аэропорта они прибыли на торжество Ильдара и Диляры Ханиматуллиных.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы поздравляем вас с вашим первым семейным праздником. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, любовью. Желаю, чтобы у вас было много-много детишек и вы всегда были счастливы», — поздравила молодоженов Сюмбель Зиятдинова.

Теперь семейный огонь будет постоянно находиться в Центре семьи «Казан», и все вступающие в брак смогут зажигать от него свои лампады. С поздравлениями к молодоженам обратилась начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этот торжественный день, когда создается ваша семья, хочу от всей души пожелать вам любви, счастья, здоровья, благополучия и бесконечного понимания друг друга. Вы начинаете свой жизненный путь в прекрасный день. Вчера в России открылся Год семьи. Это стало важным событием в нашей жизни», — заявила она.

Затем чиновница подарила семье Ханиматуллиных книгу под названием «Татарский мир».