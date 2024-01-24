«Запомним на всю жизнь»: молодожены из Казани привезли семейный огонь с выставки «Россия»

В Казань прилетела семья Зиятдиновых — супруги заключили брак на выставке-форуме «Россия» в Москве. Они привезли символическую лампаду с пламенем, зажженную от семейного очага «Сердце России». Именно этот огонь станет символом стартовавшего в стране Года семьи.

«Мы уже не в первый раз посетили выставку-форум „Россия“. Советуем всем ее посетить. Там очень много классного, интересного, вы будете гордиться своей страной. Мы очень гордимся тем, что именно нас выбрали, чтобы привезти семейный огонь для всего ПФО. Как только мы узнали про этот шанс, мы даже не сомневались и сразу решили, что должны попробовать оказаться там», — рассказала Сюмбель Зиятдинова.

В церемонии зажжения огня в Москве участвовали семьи из разных регионов России. После того, как молодые люди получили символическую лампаду с большим красным сердцем, их ждало целое приключение по дороге в Татарстан.

«Перелет с очагом в Казань — это был целый аттракцион, который мы запомним на всю жизнь. Нас трижды проверяли перед посадкой, везде спрашивали документы. Но мы смогли, огонь не погас. Я всю дорогу держал его в руках. Сказали, что по-другому его везти нельзя», — пояснил Самат Зиятдинов.

Молодожены также поделились дальнейшими планами. «Мы оба выросли в многодетных семьях, будем следовать этому примеру», — с улыбкой заметили они.

Зиятдиновых встретили целым представлением с народными танцами и песнями. Пожелания счастья молодым произнес диктор аэропорта.

Будущие супруги познакомились, когда учились в Карадуванской гимназии в Балтасинском районе Татарстана. Сейчас Самат учится в КНИТУ (КАИ) по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», с 2019 года играет в Поволжской любительской хоккейной лиге. Сюмбель — магистрант кафедры «Промышленная безопасность» КНИТУ (КХТИ), параллельно работает на кафедре. На выставке-форуме «Россия» 2 декабря молодые люди продемонстрировали весь процесс подготовки к традиционной татарской свадьбе.

Сразу из аэропорта молодожены поехали в Центр семьи «Казан», чтобы передать семейный огонь следующей паре, которая сегодня будет заключать брак. В дальнейшем лампада будет располагаться там же, и любые брачующиеся смогут зажечь от нее свой семейный очаг, добавила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

«Для семьи Зиятдиновых регистрация брака на площадке форума-выставки „Россия“ — это знаковое событие, которое определит всю их дальнейшую судьбу. Татарстан стал одним из субъектов, который получил семейный очаг, который мы сегодня и встретили. Надеемся, что в нашей республике в 2024 году будет создано много новых семейных союзов, которые станут оплотом социально-экономического процветания региона. Пусть там будут звучать звонкие детские голоса, радость, смех и благополучие», — заявила она.

Семейный огонь будет установлен на специальный пьедестал, чтобы все молодожены могли с ним взаимодействовать. «Любая семья, которая пожелает зажечь свой огонь, сможет взять себе частичку семейного очага нашей России», — заключила Нигматуллина.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Вчера он посетил форум «Родные-Любимые» и встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».