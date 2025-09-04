Казань остается одним из лидеров среди российских направлений для иностранных туристов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Столица Татарстана по-прежнему входит в число лидеров среди направлений по России для иностранных туристов. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью РИА Новости.

«По туризму развиваются Москва, Питер, Казань», – заявил чиновник, комментируя перечень наиболее интересных иностранцам российских туристических направлений.

Наряду с этим Кондратьев заметил, что также увеличивается количество иностранных туристов, посещающих Дальневосточный федеральный округ, некоторые города Сибири и Северный Кавказ. «Белорусские граждане очень активно едут на Кавказ, пользуются нашими горнолыжными курортами», – уточнил он.

За 2024 год Казань посетили 4,5 млн туристов. В июле 2025-го председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов отчитался об увеличении в Татарстане турпотока на 34% по сравнению с прошлым годом. С этого года в России реализуется национальный проект «Туризм и гостеприимство», наследующий почти одноименному нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».