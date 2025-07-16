Казань вошла в топ городов России по открытию новых компаний в сфере туризма

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Казань заняла шестое место среди российских городов по числу новых компаний, открывшихся в туристической сфере. С начала 2025 года в столице Татарстана начали работу более 50 предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на туризм. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Лидерами по этому показателю стали Москва (+253 новых компании), Сочи (+86), Краснодар (+83), Екатеринбург (+72) и Уфа (+60).

За первые шесть месяцев 2025 года в России было зарегистрировано более 5 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Общее число туристических компаний в стране достигло почти 76,5 тысяч, а совокупная выручка по итогам 2024 года превысила 1 трлн рублей.

Республика Татарстан также демонстрирует устойчивый рост туристического потока. За первое полугодие регион посетили 1,7 млн туристов — это на 34% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Гостиницы, отели и базы отдыха приняли 1 млн человек, что на 18,6% превышает прошлогодние показатели.

Популярность туристических центров республики также продолжает расти: в январе-июне 2025 года их суммарная посещаемость составила 3,5 млн человек — на 3% больше, чем в прошлом году.

Развитию отрасли способствует участие Татарстана в нацпроекте «Туризм и гостеприимство». За последние десять лет турпоток в регион почти удвоился, аналогично увеличился объем услуг, предоставляемых в туризме и смежных отраслях. Рост номерного фонда также приблизился к двухкратному значению.

Сфера туризма остаётся одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. По данным Корпорации МСП, прирост числа туристических МСП опережает другие сектора в 1,5 раза. При этом около 45% таких предприятий имеют наемных сотрудников — всего 234 тысячи человек. Ещё 62 тысячи самозанятых граждан работают в качестве гидов и предоставляют услуги размещения.