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Экономика 20 февраля 2025 15:52

В 2024 году Казань посетили 4,5 млн туристов

За 2024 год столицу Татарстана посетили 4,5 млн туристов. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы по итогам прошедшего года.

«Наш город по итогам 2024 года посетили 4,5 млн туристов – вдвое больше, чем десять лет назад, почти в десять раз больше, чем в год тысячелетия Казани. Мы движемся к поставленной нами цели – 5 млн туристов в год. Когда-то эта планка казалась просто недостижимой», – подчеркнул Метшин.

Он добавил, что в прошедшем году туристы потратили в столице РТ более 30 млрд рублей – на 30% больше, чем в 2023-м. «Сегодня туризм становится важной частью городской экономики», – заключил мэр.

#туризм #Казань #Ильсур Метшин
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