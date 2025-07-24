«Турпоток в Татарстане вырос на 34%»: председатель Госкомитета РТ по туризму Иванов

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов заявил, что татарстанская туристическая инфраструктура выходит на новый уровень и развивается с новой силой.

«Согласно, пока кажущимся невероятными, данным Росстата, туристический поток в 2025 году достиг 1,7 миллиона человек, что на 34% превышает показатели 2024 года. Невозможно с уверенностью сказать, сохранится ли подобная тенденция до конца года, однако текущие цифры демонстрируют значительный рост. Подтверждением этому служит увеличение числа туристов, останавливающихся в отелях и других коллективных средствах размещения. Позитивная динамика наблюдается и в ключевых музейных комплексах, таких как Казанский Кремль, Свияжск и Болгар» –высказался Иванов.

Фото: © Пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

По словам председателя, по итогам первого полугодия 2025 года, прирост посетителей в этих центрах варьировался от 5 до 10%. Большую роль в туристическом бизнесе сыграл город Чистополь.

«Среди интересных примеров можно выделить Чистополь. Город стал местом проведения крупного мероприятия – открытия новой пристани. Благодаря реконструкции, Чистополь активно принимает круизные суда. С начала навигации город принял уже 40 заходов судов, что составляет более 400 тысяч человек» – говорит он.

Также председатель отметил, что за последние времена особой известностью пользовались парк альпак «Пача Мама» в Свияге и термальный комплекс «Пляж».

«В период с 2024 по 2025 год парк альпак «Пача Мама», расположенный в Свияге, принял 113 тыс. посетителей. Термальный комплекс «Пляж» зарегистрировал посещение 45 тыс. человек с 11 апреля по 9 июня. В самый разгар летнего зноя, в период с 10 июня по 9 июля, комплекс привлек еще 29 тыс. отдыхающих» – продолжил председатель.

Сейчас в республике функционирует 63 объекта загородного отдыха, из них 30 получили государственную поддержку на создание 358 модульных номеров (около 1300 койко-мест). 20 объектов получили субсидии на оборудование: модульные бани, купели, прокатное оборудование, точки питания и шатры для мероприятий.

Планируется поддержка 29 проектов в 2025-2027 годах с бюджетом 219 млн рублей в 2026 и 288 млн рублей в 2027 году для создания более 300 модульных номеров.

«Мы также хотим создать доступную среду для людей с ОВЗ — пандусы, подъемники, специальные бассейны» — продолжил он.

Комитет по туризму РТ планирует развитие автомаршрутов и реализацию туркодов.

«В 2026 году мы планируем провести такие работы в Свияжске. Это будет работа, связанная с улучшением навигации, зон отдыха, созданием условий для лиц ОВЗ, различные фотозоны, точки питания, туалеты и все остальное, чтобы еще больше было комфортно нашим гостям и жителям. Это все находится внутри вот этой единой субсидии, которую мы будем организовать в ближайшие 3 года» — подчеркнул Иванов.

Один из глобальных проектов Комитета по туризму — создание крупного курортного проекта в Лаишевском районе «Казань-Марина». По мнению Иванова, строительство туристического комплекса будет введено к 2029-2030 году. «Территория 74 гектара.

Будут гостиницы, будут термы, будут рестораны, магазины. И сердцем этого курорта станет яхтенная марина с полным сервисом, с полным циклом обслуживания катеров и яхт. То есть это зимнее хранение, это техническое обслуживание, стоянка и все остальное. Объем инвестиций более 30 миллиардов рублей» — поделился председатель Комитета.

Напомним, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется с 2021 года. За эти 3 года нацпроект поддерживает 175 туристических проектов. Средства были выделены для поддержки общественных и предпринимательских инициатив, связанных с созданием глэмпингов, закупкой туристического оборудования, улучшением пляжей, организацией событийных мероприятий, разработкой туристического кода для городов Татарстана, а также для создания центра кадрового потенциала туристической сферы в Казани.